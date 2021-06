Národné tenisové centrum bude patriť hitom Karola Duchoňa

V bratislavskej Aréne Národného tenisového centra budú v nedeľu večer znieť hity speváka Karola Duchoňa. Na koncerte Posledný bohém Karol Duchoň 70, ktorý je poctou k nedožitej sedemdesiatke tohto slovenského umelca, vystúpia populárni speváci Mário Kuly Kollár, Ondřej Gregor Brzobohatý, Nela Pocisková, Martin Chodúr, Lukáš Adamec, Ján Slezák. Programom bude sprevádzať Rozhlasový Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča."Karol Duchoň bol v prvom rade úžasný spevák. Od ľudí, ktorí ho poznali, viem, že to bol aj úžasný človek, aspoň tak ho každý opisuje a každý o ňom takto rozpráva. Bol dobrosrdečný, bol to naozaj bohém, pretože by rozdal aj to posledné, čo sa dnes už málokedy vidí. Karolov hlas bol a ostáva jedným z tých najúžasnejších slovenských hlasov. Bol jedinečný, nenapodobiteľný. Chvalabohu, ostalo po ňom veľa nahrávok, ktoré to dokazujú. Myslím si, že takýto hlas sa rodí raz za 100 rokov, a ja som veľmi rád, že môžem spievať jeho piesne," povedal pre TASR spevák Mário Kuly Kollár.

Spevák Mário Kuly Kollár, foto z archívu.

Foto: TASR Radovan Stoklasa

Skupina Desmod bola medzi prvými interpretmi, ktorí vrátili na scénu Duchoňove piesne. Bolo to aj vďaka reality šou Big Brother. Veľký hit V slovenských dolinách nahrali v roku 2007, keď mu dali trocha rockovejší aranžmán. Od tej doby pieseň pravidelne hrávali na koncertoch, pridali aj ďalšie hity, medzi nimi Čardáš dvoch sŕdc. Vďaka nim spoznala Duchoňove pesničky aj mladšia generácia, ktorá tohto legendárneho speváka nepoznala. Vydavateľstvo Opus v reedícii vydalo tri pôvodné Duchoňove LP platne, Karol Duchoň (1974), Karol Duchoň (1980) a Čardáš dvoch sŕdc.Spevák Karol Duchoň (*21. 4. 1950) patril k najväčším a najdominantnejším hviezdam hudobnej scény v Československu. Nemecká kritika ho pomenovala slovenský Tom Jones. V júni 1974 získal zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Zem pamätá, rok nato sa predstavil na medzinárodnom piesňovom festivale v Tokiu s piesňou Čardáš dvoch sŕdc. Hitom roku 1977 bola jeho pieseň V slovenských dolinách. Zomrel veľmi mladý, 5. novembra 1985 vo veku 35 rokov.