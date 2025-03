Národniari chcú predĺžiť volebné obdobie v samosprávach, zefektívni to realizáciu investičných projektov

Rozvojové projekty si vyžadujú dlhší čas na prípravu

Úspora verejných financií

12.3.2025 (SITA.sk) - Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) navrhujú predĺžiť funkčné obdobie volených orgánov samospráv zo súčasných štyroch rokov na šesť. Cieľom má byť vytvorenie predpokladov na stabilnejšie a predvídateľnejšie riadenie územnej samosprávy.Návrh na zmenu ústavy a zákona o obecnom zriadení predložili poslanci Milan Garaj Dagmar Kramplová . Ak by ich návrh prešiel, s účinnosťou od 1. septembra 2025 by boli starostovia primátori , predsedovia samosprávnych krajov a poslanci obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev volení na šesť rokov.Súčasný štvorročný volebný cyklus podľa národniarov v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja, keďže veľká časť funkčného obdobia je venovaná analýze a príprave nových projektov, pričom samotná realizácia je neraz obmedzená časovým rámcom daným dĺžkou volebného obdobia "V praxi sa ukazuje, že rozvojové projekty, infraštruktúrne investície, zmeny v územnom plánovaní či reformy v oblasti školstva či verejných služieb si vyžadujú dlhší čas na prípravu, schválenie, implementáciu a vyhodnotenie," zdôraznili.Zabezpečenie kontinuity vo vedení obcí, miest a samosprávnych krajov by podľa nich umožnilo efektívnejšie plánovanie a realizáciu investičných projektov, čerpanie financií z verejných zdrojov a fondov Európskej únie.Ďalšou výhodou by podľa nich bola úspora verejných financií vynakladaných na organizáciu volieb, ktoré tvoria nemalú položku v rozpočte verejnej správy. "Okrem priamej úspory verejných výdavkov na organizáciu volieb možno očakávať aj zníženie administratívneho zaťaženia miestnych úradov, ktoré sa v súčasnosti musia každé štyri roky venovať volebným prípravám na úkor riadnych činností," argumentujú predkladatelia návrhu.Poukazujú tiež na to, že dlhšie volebné obdobie samosprávnych orgánov ako štyri roky nie je v krajinách Európskej únie ojedinelé. Napríklad vo Francúzsku sú primátori miest volení na šesť rokov, v Taliansku je funkčné obdobie regionálnych prezidentov päťročné a v niektorých nemeckých spolkových krajinách dosahuje aj sedem rokov.