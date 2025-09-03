|
Streda 3.9.2025
03. septembra 2025
Národniari kritizujú Pellegriniho, stretnutím s predsedom SAV sa postavil na opačnú stranu barikády
Prezident Peter Pellegrini opäť neprekročil svoj tieň a účelovo využil situáciu, aby sa postavil na opačnú stranu barikády a prezentoval svoju pozíciu tam, kde ju nikto ...
3.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini opäť neprekročil svoj tieň a účelovo využil situáciu, aby sa postavil na opačnú stranu barikády a prezentoval svoju pozíciu tam, kde ju nikto neočakával. Uviedla to Slovenská národná strana (SNS) v reakcii na stredajšiu spoločnú tlačovú besedu prezidenta Pellegriniho s predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom.
„Mlčal, keď hrozili podozrenia zo zlodejstiev pri tendri na záchranky. Nepovedal ani to, či pozná MUDr. Čellára z Banskej Bystrice, a ani aký má vzťah k ľuďom, ktorí financovali stranu Hlas-SD pred voľbami," uviedli národniari.
Otázky týkajúce sa vyšetrovania udalostí z obdobia pandémie COVID-19 by mal podľa SNS prezident a čestný predseda Hlasu adresovať ministrovi vnútra a ministrovi zdravotníctva.
„Slovenská národná strana neznevažuje SAV. Zobrali sme na vedomie ich posudok, avšak z hľadiska témy vakcín považujeme za dôležité viesť odbornú diskusiu o tom, ktoré vakcíny ľuďom pomáhajú a ktoré im môžu škodiť. Je zrejmé, že v období rokov 2020 – 2023 sa udiali skutočnosti, ktoré si vyžadujú vysvetlenie," dodali národniari.
Pellegrini sa v stredu v Prezidentskom paláci stretol s predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom. Na spoločnej tlačovej besede po stretnutí apelovala hlava štátu na vládu, aby nehazardovala s dôverou občanov vo vedu a vedcov. Prezident odporučil vláde, aby sa čo najskôr zaoberala analýzou Slovenskej akadémie vied o bezpečnosti mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19.
Túto tému by mal podľa neho vládny kabinet čím skôr uzavrieť a prijať politické rozhodnutie, aby sa akadémia nestala predmetom politického boja a mohla sa vrátiť k svojej práci. Prezident nepovažuje za dobrý signál, že vláda správu do týchto dní neprerokovala. Pevne verí, že po návrate premiéra zo zahraničných ciest tak urobí a diskusiu uzavrie. Podľa jeho slov by sme obsah analýzy mali akceptovať bez toho, či sa nám páči alebo nie, pretože je to výsledok vedeckého skúmania.
„Ak ju rešpektovať nemienime, tak ju môžeme podrobiť vedeckej kritike," skonštatoval prezident. Zároveň kritizoval splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára za to, že za dva roky stále nedoručil úlohu, ktorú mal - predložiť správu o tom, ako bola riadená pandémia a kde boli zlyhania.
Zdroj: SITA.sk - Národniari kritizujú Pellegriniho, stretnutím s predsedom SAV sa postavil na opačnú stranu barikády © SITA Všetky práva vyhradené.
