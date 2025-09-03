|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2025
Policajt bývalej NAKA je po zrušení obvinenia zo sabotáže naspäť v službe, doplatený mu bude aj ušlý príjem
Policajt Matej Varga, ktorého obvinili zo sabotáže a neskôr mu obvinenie zrušili, je naspäť v službe. Ako na sociálnej ...
Zdieľať
3.9.2025 (SITA.sk) - Policajt Matej Varga, ktorého obvinili zo sabotáže a neskôr mu obvinenie zrušili, je naspäť v službe. Ako na sociálnej sieti uviedol jeho právny zástupca Peter Kubina, bude mu doplatený aj ušlý služobný príjem.
"Stačilo pripomenúť zopár paragrafov a upozorniť na možné zákonné následky ich porušenia," vyhlásil Kubina. Doplnil, že dúfa, že rovnako sa stane aj v prípade ostatných policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry, ktorých minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nezákonne postavil mimo služby.
"Prajem vám, aby ste sa nikdy nestali poškodeným alebo obeťou trestného činu. Keď by sa vám to ale stalo, tak vám prajem, aby ste mali na svojej strane takých policajtov, ako sú Matej Varga, Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Štefan Mašin, Milan Sabota, Branislav Dunčko, Róbert Magula, Martin a Peter Juhásovci a im podobní," skonštatoval Kubina.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach zrušil obvinenie policajta Mateja Vargu stíhaného pre sabotáž, keďže vznesené obvinenie vyhodnotil ako nezákonné a nedôvodné. Skutok kladený obvinenému za vinu podľa uznesenia o zrušení obvinenia totiž nespĺňa zákonné znaky trestného činu sabotáže ani zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Obvinenie voči Vargovi vzniesol vyšetrovateľ tímu Úradu inšpekčnej služby Veritas Peter Dubovický. Varga podľa neho vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti.
Bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica (Smer-SD).
"Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by "mohli" zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR," uviedol v júli Úrad inšpekčnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Policajt bývalej NAKA je po zrušení obvinenia zo sabotáže naspäť v službe, doplatený mu bude aj ušlý príjem © SITA Všetky práva vyhradené.
"Stačilo pripomenúť zopár paragrafov a upozorniť na možné zákonné následky ich porušenia," vyhlásil Kubina. Doplnil, že dúfa, že rovnako sa stane aj v prípade ostatných policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry, ktorých minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nezákonne postavil mimo služby.
Zrušenie obvinenia
"Prajem vám, aby ste sa nikdy nestali poškodeným alebo obeťou trestného činu. Keď by sa vám to ale stalo, tak vám prajem, aby ste mali na svojej strane takých policajtov, ako sú Matej Varga, Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Štefan Mašin, Milan Sabota, Branislav Dunčko, Róbert Magula, Martin a Peter Juhásovci a im podobní," skonštatoval Kubina.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach zrušil obvinenie policajta Mateja Vargu stíhaného pre sabotáž, keďže vznesené obvinenie vyhodnotil ako nezákonné a nedôvodné. Skutok kladený obvinenému za vinu podľa uznesenia o zrušení obvinenia totiž nespĺňa zákonné znaky trestného činu sabotáže ani zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Sabotáže sa mal dopustiť v roku 2022
Obvinenie voči Vargovi vzniesol vyšetrovateľ tímu Úradu inšpekčnej služby Veritas Peter Dubovický. Varga podľa neho vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti.
Bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica (Smer-SD).
"Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by "mohli" zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR," uviedol v júli Úrad inšpekčnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Policajt bývalej NAKA je po zrušení obvinenia zo sabotáže naspäť v službe, doplatený mu bude aj ušlý príjem © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Národniari kritizujú Pellegriniho, stretnutím s predsedom SAV sa postavil na opačnú stranu barikády
Národniari kritizujú Pellegriniho, stretnutím s predsedom SAV sa postavil na opačnú stranu barikády
<< predchádzajúci článok
Premiér Fico nie je celé Slovensko. Odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Zelenskému
Premiér Fico nie je celé Slovensko. Odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Zelenskému