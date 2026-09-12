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12. septembra 2026
Národniari opäť kritizujú Tarabu a vyzývajú ho na okamžité pozastavenie všetkých procesov predaja majetku ministerstva
SNS vyzýva Tarabu na zastavenie predaja majetku. Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ministra životného prostredia Tomáša ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - SNS vyzýva Tarabu na zastavenie predaja majetku.
Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) na okamžité pozastavenie všetkých prebiehajúcich procesov predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku envirorezortu. Národniari ho osobitne vyzvali, aby v čase, keď stratil politickú dôveru SNS, neudelil súhlas s predajom Štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou, ktorý vlastní Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).
Národniari zároveň vyzvali Tarabu, aby takýto materiál vôbec nepredkladal na vládu až do konca svojho pôsobenia na rezorte. Strana zdôraznila, že ak ide o predaj takéhoto lukratívneho štátneho majetku, treba chrániť záujmy štátu. „Ak sa na súťaži zúčastnil iba jeden uchádzač a ponúknutá cena bola iba na úrovni minimálnej stanovenej sumy, je namieste otázka, či takýto výsledok súťaže skutočne predstavuje najlepšiu možnú ponuku pre štát a jeho občanov,“ dodala SNS.
Strana chce zároveň odpoveď na to, prečo sa SVP nezúčastnil na poslednej súťaži na čistenie sedimentov z Dunaja. „Argument, že SVP ako štátny podnik s približne 3 000 zamestnancami nemal kapacity na realizáciu tejto zákazky, u nás neobstojí. O to viac, že pri predmetnej zákazke bola úspešná súkromná talianska spoločnosť, ktorá mala podľa posledných verejne dostupných údajov evidovaných len 41 vlastných zamestnancov,“ upozornili národniari.
Ak totiž podľa nich dokáže spoločnosť s desiatkami vlastných zamestnancov realizovať veľkú zákazku za takmer 70 miliónov eur, pričom štátny podnik s tisíckami zamestnancov o ňu ani len neprejavil záujem, Taraba by mal vysvetliť dôvod.
„Túto situáciu ešte viac znejasňuje skutočnosť, že SVP v súčasnosti na inom mieste realizuje odstraňovanie sedimentov z Dunaja práve v konzorciu s touto talianskou spoločnosťou, pričom kapacity na túto činnosť sa v SVP predtým našli. Súkromná spoločnosť po tejto skúsenosti vyhrá ďalšiu obdobnú súťaž už sama, naopak štátna spoločnosť do ďalšej súťaže sama už ani nejde,“ dodáva SNS s tým, že ak má byť majetok štátu predaný jedinému záujemcovi alebo majú byť zákazky za desiatky miliónov eur realizované zahraničnými firmami, musí Taraba všetko podrobne vysvetliť občanom a preukázať, že ide o najvýhodnejšie riešenie pre Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Národniari opäť kritizujú Tarabu a vyzývajú ho na okamžité pozastavenie všetkých procesov predaja majetku ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) na okamžité pozastavenie všetkých prebiehajúcich procesov predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku envirorezortu. Národniari ho osobitne vyzvali, aby v čase, keď stratil politickú dôveru SNS, neudelil súhlas s predajom Štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou, ktorý vlastní Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).
SNS žiada vysvetlenie postupu pri čistení Dunaja
Národniari zároveň vyzvali Tarabu, aby takýto materiál vôbec nepredkladal na vládu až do konca svojho pôsobenia na rezorte. Strana zdôraznila, že ak ide o predaj takéhoto lukratívneho štátneho majetku, treba chrániť záujmy štátu. „Ak sa na súťaži zúčastnil iba jeden uchádzač a ponúknutá cena bola iba na úrovni minimálnej stanovenej sumy, je namieste otázka, či takýto výsledok súťaže skutočne predstavuje najlepšiu možnú ponuku pre štát a jeho občanov,“ dodala SNS.
Strana chce zároveň odpoveď na to, prečo sa SVP nezúčastnil na poslednej súťaži na čistenie sedimentov z Dunaja. „Argument, že SVP ako štátny podnik s približne 3 000 zamestnancami nemal kapacity na realizáciu tejto zákazky, u nás neobstojí. O to viac, že pri predmetnej zákazke bola úspešná súkromná talianska spoločnosť, ktorá mala podľa posledných verejne dostupných údajov evidovaných len 41 vlastných zamestnancov,“ upozornili národniari.
SNS spochybňuje výhodnosť riešenia pre štát
Ak totiž podľa nich dokáže spoločnosť s desiatkami vlastných zamestnancov realizovať veľkú zákazku za takmer 70 miliónov eur, pričom štátny podnik s tisíckami zamestnancov o ňu ani len neprejavil záujem, Taraba by mal vysvetliť dôvod.
„Túto situáciu ešte viac znejasňuje skutočnosť, že SVP v súčasnosti na inom mieste realizuje odstraňovanie sedimentov z Dunaja práve v konzorciu s touto talianskou spoločnosťou, pričom kapacity na túto činnosť sa v SVP predtým našli. Súkromná spoločnosť po tejto skúsenosti vyhrá ďalšiu obdobnú súťaž už sama, naopak štátna spoločnosť do ďalšej súťaže sama už ani nejde,“ dodáva SNS s tým, že ak má byť majetok štátu predaný jedinému záujemcovi alebo majú byť zákazky za desiatky miliónov eur realizované zahraničnými firmami, musí Taraba všetko podrobne vysvetliť občanom a preukázať, že ide o najvýhodnejšie riešenie pre Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Národniari opäť kritizujú Tarabu a vyzývajú ho na okamžité pozastavenie všetkých procesov predaja majetku ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.
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