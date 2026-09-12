Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 12.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mária
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. septembra 2026

Tragická nehoda na ceste pri Beckove. Po náraze do stromu zomrel iba 23-ročný vodič – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Tragická dopravná nehoda záchranné zložky

Polícia upozornila, že len v Trenčianskom kraji prišlo na cestách od začiatku tohto roka prišlo o život 19 ľudí. Medzi obcami Beckov a Rakoľuby vyhasol mladý život. Pri



Zdieľať
805937059_3545863038914422_912805289956951329_n png 676x491 12.9.2026 (SITA.sk) - Polícia upozornila, že len v Trenčianskom kraji prišlo na cestách od začiatku tohto roka prišlo o život 19 ľudí.


Medzi obcami Beckov a Rakoľuby vyhasol mladý život. Pri dopravnej nehode zomrel len 23-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Ako priblížila, tragická nehoda sa udiala v piatok 11. augusta v okrese Nové Mesto nad Váhom na ceste II/507. Mladý vodič osobného vozidla Škoda pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky, zišiel vpravo mimo cestu a nasledoval náraz do stromu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, vodičovi už však pomôcť nedokázali. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajti museli pri dokumentovaní nehody daný úsek cesty uzavrieť. Zároveň sa v súvislosti s nehodou začalo trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti polícia naďalej vyšetruje.

Polícia upozornila, že len v Trenčianskom kraji prišlo na cestách od začiatku tohto roka prišlo o život 19 ľudí. K tejto štatistike tak v piatok pribudol ďalší život. Policajti preto opätovne apelujú na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili svoju jazdu aktuálnym podmienkam a zbytočne neriskovali.


Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na ceste pri Beckove. Po náraze do stromu zomrel iba 23-ročný vodič – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Tragická dopravná nehoda záchranné zložky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Národniari opäť kritizujú Tarabu a vyzývajú ho na okamžité pozastavenie všetkých procesov predaja majetku ministerstva
<< predchádzajúci článok
Spor o nové príjmy EÚ. Fico odmieta zásah do tabakových daní

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 