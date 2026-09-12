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12. septembra 2026
Tragická nehoda na ceste pri Beckove. Po náraze do stromu zomrel iba 23-ročný vodič – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Tragická dopravná nehoda záchranné zložky
Polícia upozornila, že len v Trenčianskom kraji prišlo na cestách od začiatku tohto roka prišlo o život 19 ľudí. Medzi obcami Beckov a Rakoľuby vyhasol mladý život. Pri
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12.9.2026 (SITA.sk) - Polícia upozornila, že len v Trenčianskom kraji prišlo na cestách od začiatku tohto roka prišlo o život 19 ľudí.
Medzi obcami Beckov a Rakoľuby vyhasol mladý život. Pri dopravnej nehode zomrel len 23-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Ako priblížila, tragická nehoda sa udiala v piatok 11. augusta v okrese Nové Mesto nad Váhom na ceste II/507. Mladý vodič osobného vozidla Škoda pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky, zišiel vpravo mimo cestu a nasledoval náraz do stromu.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, vodičovi už však pomôcť nedokázali. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajti museli pri dokumentovaní nehody daný úsek cesty uzavrieť. Zároveň sa v súvislosti s nehodou začalo trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti polícia naďalej vyšetruje.
Polícia upozornila, že len v Trenčianskom kraji prišlo na cestách od začiatku tohto roka prišlo o život 19 ľudí. K tejto štatistike tak v piatok pribudol ďalší život. Policajti preto opätovne apelujú na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili svoju jazdu aktuálnym podmienkam a zbytočne neriskovali.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na ceste pri Beckove. Po náraze do stromu zomrel iba 23-ročný vodič – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzi obcami Beckov a Rakoľuby vyhasol mladý život. Pri dopravnej nehode zomrel len 23-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Ako priblížila, tragická nehoda sa udiala v piatok 11. augusta v okrese Nové Mesto nad Váhom na ceste II/507. Mladý vodič osobného vozidla Škoda pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky, zišiel vpravo mimo cestu a nasledoval náraz do stromu.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, vodičovi už však pomôcť nedokázali. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajti museli pri dokumentovaní nehody daný úsek cesty uzavrieť. Zároveň sa v súvislosti s nehodou začalo trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti polícia naďalej vyšetruje.
Polícia upozornila, že len v Trenčianskom kraji prišlo na cestách od začiatku tohto roka prišlo o život 19 ľudí. K tejto štatistike tak v piatok pribudol ďalší život. Policajti preto opätovne apelujú na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili svoju jazdu aktuálnym podmienkam a zbytočne neriskovali.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na ceste pri Beckove. Po náraze do stromu zomrel iba 23-ročný vodič – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Tragická dopravná nehoda záchranné zložky
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