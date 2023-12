Národniari opätovne apelujú na opozíciu, aby neútočila na vznikajúce ministerstvo cestovného ruchu a športu

Potreba systémových opatrení

30.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana opätovne apeluje na opozíciu, aby neútočila na vznikajúce ministerstvo cestovného ruchu a športu Kritiku jeho zriadenia prijímajú národniari s nevôľou, v cestovnom ruchu vnímajú budúcnosť Slovenska.„Slovensko je krajina s najväčším počtom hradov a zámkov. Máme čo ukázať Slovensku. Potrebujeme však na to systémové opatrenia. Dokončiť výstavbu hradov a zámkov, jednote ich nasvietiť, dať im príbeh a dokázať sa verejne prezentovať," uviedli v tlačovej správe.SNS zdôraznila, že toto umožní len systémový prístup k cestovnému ruchu.Národniari pripomenuli, že v minulosti sa im podarilo znížiť daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby a zaviesť rekreačné poukazy, pripravení sú aj na zavádzanie ďalších inovatívnych prvkov, medzi inými aj zlepšenia daňového prostredia pre prevádzkovateľov hotelov a zariadení.„Nezabudneme ani na drobnosti, aby napríklad čašníci nemuseli platiť dane z obdržaného tringeltu. Súčasne však poukazujeme na to, že pri športe nám chýba systémová podpora športových podujatí. Aj organizovanie šachových medzinárodných podujatí sem vie priniesť 2500 návštevníkov. Štát však musí športové podujatia dlhodobo plánovať a musí byť zrejmé, koľko na týchto športových podujatiach dokážeme ako štát zarobiť," uvádza SNS a dodáva, že treba zlepšovať fond na podporu športu, ktorý zaviedli v roku 2018.Strana je tiež vďačná všetkým zástupcom cestovného ruchu i športových zväzov, ktorí vznik nového ministerstva podporujú. „Veríme, že budúcnosť ukáže, že cestovný ruch a šport dokážu pre slovenskú ekonomiku zarobiť miliardy eur, ako aj zdvihnúť zamestnanosť tak, aby sme sa postupne približovali k okolitým štátom so zlepšením kvality služieb, ako aj kvality našich športovísk," uzatvára SNS.