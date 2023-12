Pár týždňov vládnutia a už je tu o 600 úradníkov viac, Ledecký poukázal na rapídne narastanie byrokratického aparátu

O 600 úradníkov viac

Pominuli dôvody na navyšovanie

Takmer 2-tisíc miest je neobsadených

30.12.2023 (SITA.sk) - Byrokratický aparát narastá rapídnym tempom a počet štátnych úradníkov len v ústredných orgánoch štátnej správy dosiahol 37 285. Pre porovnanie, v roku 2019 pracovalo na ministerstvách a úrade vlády 34 400 úradníkov.Upozornil na to poslanec a bývalý štátny tajomník na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SaS ) na decembrovej schôdzi parlamentu.„Za pár týždňov, čo ste prebrali vládu, je tu o 600 úradníkov naviac. Doteraz sa zvyšovalo o 600 ročne. Posledný minister, ktorý sa zaoberal znižovaním byrokacie, bol minister financií Ivan Mikloš ,“ adresoval vláde Roberta Fica Ledecký.Podľa neho už pominuli dôvody na navyšovanie počtu úradníkov, ktorými sa argumentovalo v minulosti - covid a končiace programovacie obdobie.„Covid skončil, programovacie obdobie sa končí koncom roka. Ja som očakával, že úradníci sa z ministerstiev stratia, ale opak je pravdou,“ skonštatoval Ledecký.Zarážajúci je podľa neho aj pomer zamestnancov a dohodárov. „Na ministerstvách je 7898 zamestnancov na dohodu, to je šialené číslo,“ povedal.Poslanec tiež poukázal na to, že 1785 miest na ministerstvách je navyše neobsadených. Financie na tieto pracovné miesta idú, no rezorty ich neobsadia a ušetrené peniaze potom podľa neho idú na päťtisícové platy vybraných zamestnancov. Agentúra SITA oslovila k počtu úradníkov Úrad vlády SR , ten sa však nevyjadril.