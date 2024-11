Národniari plánuju pokračovať v ďalších zmenách infozákona aj na budúci rok, avizuje Danko

Poslanci parlamentu schválili 79 hlasmi novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Novela umožňuje povinným osobám požadovať úhradu nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií.



Ako uviedli predkladatelia novely zákona, tento krok by mal prispieť k efektívnemu riadeniu procesu poskytovania informácií a zníženiu administratívnej záťaže. Predĺžiť by sa mala aj základná lehota na poskytnutie informácií.



Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. decembra tohto roka, podpísať ho ešte musí prezident Peter Pellegrini.





7.11.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko avizuje, že v novelizácii infozákona plánujú pokračovať aj na budúci rok.Uviedol to na tlačovej besede, v kontexte toho, že Národná rada SR schválila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú predkladali poslanci za SNS, spolu s poslancom Rudolfom Huliakom Národná koalícia , zvolený za SNS).Danko tvrdí, že majú na novelu pozitívnu odozvu od predstaviteľov samospráv, hovoril tiež o tom, že niektoré samosprávy neraz poniektorí občania šikanujú množstvom žiadostí a komplikujú im prácu.„Zákon o slobodnom prístupe k informáciám nechce nikto spochybňovať, ale je dôležité, aby sa so získanými informáciami nakladalo zodpovedne," zdôraznil šéf národniarov. Zákon označil za „darček" pre predstaviteľov samospráv.Poslanec Adam Lučanský zdôraznil, že spoplatnenie žiadostí je na dobrovoľnej báze a povinná osoba si o ňom rozhodne sama. Aj dosiaľ bolo spoplatnenie možné, ale týkalo sa len materiálnych nákladov. Danko verí, že toto spoplatnenie nebude zneužívané.