Národniari predložili do parlamentu návrh zákona na ochranu štátnych symbolov, najmä vlajky

24.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) predložila do parlamentu na blížiacu sa septembrovú schôdzu návrh zákona na posilnenie ochrany štátnych symbolov , najmä štátnej vlajky Podľa národniarov tento krok prichádza v čase, kedy sú suverenita Slovenska a národné hodnoty vystavované čoraz častejším útokom.Ako informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová novela navrhuje povinnosť umiestniť na všetky budovy vo vlastníctve štátu slovenskú štátnu vlajku.Cieľom je zjednotiť a zviditeľniť štátne inštitúcie, a tiež upevniť vnímanie štátnych symbolov „ako neoddeliteľného prvku reprezentácie suverenity i nezávislosti Slovenskej republiky".Národniari poukazujú na to, že v poslednom čase pribúda štátnych orgánov alebo verejných inštitúcií, ktoré podporujú konkrétne ideológie tým, že vyvesia vlajky, ktoré ich reprezentujú.Tento trend sa podľa SNS spája s najmä s LGBTI+ komunitou, strana je toho názoru, že polarizuje spoločnosť a nepriamo diskriminuje ľudí s odlišným názorom.„Je neprípustné, aby na štátnych budovách viseli symboly, ktoré ohrozujú naše základné hodnoty a národnú identitu. Naša vlajka musí byť prítomná všade, kde je prítomný štát. Je to dôkaz úcty a rešpektu voči našej vlasti aj občanom,“ uviedol predseda SNS Zákon by mal podľa SNS obnoviť názorovú neutralitu štátnych inštitúcií, a tiež zaistiť, aby štátne orgány slúžili každému občanovi rovnako, bez ohľadu na názorové preferencie.„Predkladaný zákon je jasnou odpoveďou na rastúce prejavy neúcty voči štátnym symbolom, ktoré sú v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí naša republika. SNS týmto návrhom vysiela jasný signál, že ochrana našich štátnych symbolov je a bude prioritou," uviedla Škopcová.