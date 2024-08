Pellegrini si pripomenul 80. výročie SNP. Išlo o zlomový okamih dejín Slovenska, zdôraznil (video)

Odvaha a statočnosť účastníkov odboja

Vybojovaná sloboda

24.8.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil 36. ročníka turistického pochodu Zlatno - Skýcov, pri príležitosti 80. výročia SNP . V príhovore zdôraznil, že išlo o zlomový okamih dejín Slovenska.„Čochvíľa uplynie 80 rokov od momentu, kedy zaznel pokyn: „Začnite s vysťahovaním“. Tým sa začalo jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu a fašizmu na našom území. Slováci a Slovenky povstali so zbraňou v ruke proti krutému a neľudskému nacistickému režimu a prispeli tak k jeho definitívnej porážke," uviedol a akcentoval, že toto víťazstvo by i v súčasnosti malo byť zdrojom národnej hrdosti, aj putom spájajúcim Slovensko so slobodným a demokratickým svetom.Prezident vyzdvihol odvahu a statočnosť účastníkov odboja. Pripomenul, že v Zlatne i Skýcove operovali partizánske skupiny a viacerí obyvatelia sa zúčastnili SNP, no niektorí z nich sa už nevrátili. Pellegrini tiež zdôraznil, že je to i pripomienka toho, aký nebezpečný je fašizmus a extrémistické a radikálne ideológie.„Človek vo svojej podstate túži po slobode, po slobodnom živote. A táto túžba napokon vždy aj zvíťazí. Stalo sa tak aj pred ôsmimi desaťročiami," povedala hlava štátu.Pellegrini zdôraznil potrebu oživovať svedectvo tých čias a pripomínať, aké cenné sú sloboda a mier.„Pre nás, ktorí tu dnes sme, z toho vyplýva záväzok, aby sme vybojovanú slobodu zveľaďovali a chránili," vyjadril sa.Pellegrini vyslovil prianie, aby hrôzy totalitnej minulosti ostali len spomienkou, a zároveň aby táto spomienka ostala v srdciach a nikdy nevybledla.