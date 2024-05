Národniari prídu s „veľmi tvrdým“ zákonom, má zabezpečiť právo na ochranu osobnosti vo vzťahu k médiám (video)

Chce dohľad nad platformami

Politici sú predmetom atakov

21.5.2024 (SITA.sk) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) avizuje, že príde s „veľmi tvrdým" zákonom, ktorý by mal zabezpečiť právo na ochranu osobnosti vo vzťahu k médiám. Mechanizmus by mal byť podľa predsedu národniarov a podpredsedu parlamentu Andreja Danka nastavený tak, aby človek, ktorého sa nesprávne informácie týkajú, vedel, ktorú redakciu má kontaktovať.SNS chce taktiež nastaviť lehoty, dokedy majú byť namietané informácie opravené. Ak tak redakcia neurobí, bude za to niesť zodpovednosť. Danko zároveň tvrdí, že začne s legislatívnym procesom, ktorým chce obmedziť registrácie v diskusných fórach.Súčasne plánuje zintenzívniť prácu na národnom mediálnom úrade, ktorý bude mať dohľad nad médiami a nad platformami, ako napr. YouTube či Facebook.Danko súčasne tvrdí, že nikomu nejdú „zapchávať ústa". „Novinára spravodlivého, dobrého neumlčíš," dodal. Zdôraznil, že SNS nejde obmedzovať diskusie, vypínať portály ani nič rušiť či zakazovať.„Ak niekto médiám podstrčí video nahrávku či čiastkovú policajnú správu a je neoprávnene získaná a vy ju účelovo použijete, musíme na to hľadať mechanizmy," vysvetlil Danko.„Nám ide o Slovensko, ide o návrat kultúrnych hodnôt. Sme predmetom atakov rôznych slniečkárskych organizácií v oblasti kultúry, životného prostredia, ktorým siahame na peniaze. Otvárame témy, ako napr. kontrola občianskych združení. Keby sme mali prijatý zákon, ktorý sme navrhli, tak by sme dnes vedeli, kto pánovi atentátnikovi platil jeho občianske združenie, kto mu platil rôzne materiály, s ktorými chodil na výjazdové rokovania," povedal na utorkovej tlačovej besede predseda SNS.Tvrdí, že nechce potláčať názor, ale chce trestať ľudí, ktorí si myslia, že môžu všetko.