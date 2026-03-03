Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Národniari prijali do strany nových členov, medzi nimi je aj bývalá štátna tajomníčka za Smer-SD – FOTO


Slovenská národná strana (SNS) prijala 45 nových členov. Medzi nimi je aj bývalá štátna tajomníčka za Smer-SD



65f80a92db140554620688 676x451 3.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) prijala 45 nových členov. Medzi nimi je aj bývalá štátna tajomníčka za Smer-SD Oľga Nachtmannová. Národniari informovali, že nových členov prijali na utorkovom predsedníctve, na ktorom súčasne schválili konanie pracovného snemu.


Ten sa uskutoční 14. marca v obci Obyce v okrese Zlaté Moravce. Na pracovnom sneme bude SNS voliť aj nové vedenie strany, ktoré sa bude uchádzať o mandát na ďalšie štyri roky.

Po prijatí nových členov má SNS k utorkovému dňu 2 195 členov. „Štruktúry strany sú pripravené na komunálne voľby a sú pripravené vytvárať volebné koalície, predovšetkým so stranami vládnej koalície. SNS ako regionálna strana chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhájiť úspechy, ktoré pri správe miest a obcí dosahuje prostredníctvom svojich poslancov, starostov a primátorov,“ skonštatovali členovia predsedníctva SNS.

Národniari idú do komunálnych volieb s jasným s cieľom. „Chceme posilniť svoj vplyv v regiónoch a priniesť stabilitu, poriadok a konkrétne riešenia tam, kde ľudia žijú,“ uzavrela SNS.


Zdroj: SITA.sk - Národniari prijali do strany nových členov, medzi nimi je aj bývalá štátna tajomníčka za Smer-SD – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby
KOOPERATIVA reaguje na dianie na Blízkom východe: poistenie klientom predlžuje automaticky
Slovenský internet prepisoval dejiny. Hokej a Petra Vlhová pokorili historické rekordy v dátovej sieti

