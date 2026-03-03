Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

KOOPERATIVA reaguje na dianie na Blízkom východe: poistenie klientom predlžuje automaticky


Tagy: Cestovné poistenie nap napätie na Blízkom východe PR

Poisťovňa KOOPERATIVA v reakcii na eskaláciu konfliktu na Blízkom východe automaticky predlžuje cestovné poistenie všetkým klientom, ktorí sa pre zrušené lety alebo obmedzenia nemôžu vrátiť na Slovensko. ...



gettyimages 2082367902 676x451 3.3.2026 (SITA.sk) - Poisťovňa KOOPERATIVA v reakcii na eskaláciu konfliktu na Blízkom východe automaticky predlžuje cestovné poistenie všetkým klientom, ktorí sa pre zrušené lety alebo obmedzenia nemôžu vrátiť na Slovensko. Poistenie platí v plnom rozsahu dojednaného krytia, bez časového obmedzenia, poplatkov, a tiež bez potreby kontaktovať poisťovňu. Klientom, ktorí mali uzatvorené cestovné poistenie a z dôvodu mimoriadnej situácie nevycestovali, poisťovňa KOOPERATIVA vráti poistné v plnej výške.


V súvislosti s aktuálnou situáciou na Blízkom východe poisťovňa KOOPERATIVA automaticky predlžuje cestovné poistenie všetkým klientom, ktorí pre vojnový konflikt uviazli v zahraničných destináciách. Poistenie sa predlžuje v plnom rozsahu dojednaného krytia počas celej doby, kým sa klient nebude môcť vrátiť na Slovensko, a to bez časového obmedzenia, bez ďalších poplatkov aj bez potreby kontaktovať poisťovňu. Poisťovňa zdôrazňuje, že v krajinách a oblastiach, kde prebieha vojenská eskalácia, sa na poistné plnenie môžu vzťahovať výluky a cestovné poistenie nemusí pokrývať udalosti priamo súvisiace s vojnovým konfliktom.

Zároveň tým klientom, ktorí mali uzatvorené cestovné poistenie a z dôvodu mimoriadnej situácie nevycestovali, poisťovňa KOOPERATIVA vráti poistné v plnej výške.

KOOPERATIVA odporúča klientom, ktorí sa aktuálne nachádzajú v destináciách dotknutého regiónu, obrátiť sa na non-stop službu dopravnej asistencie Click2Claim na telefónnom čísle +421 220 570 546. Táto nepretržitá asistenčná služba je súčasťou cestovného poistenia MARCO POLO. Podľa informácií poisťovne je aj napriek zvýšenému počtu hovorov dovolateľnosť linky stopercentná. Linka poskytuje podporu v situáciách leteckej nepravidelnosti a pri zabezpečení refundácie v prípade zrušených letov.

"Našich klientov nechceme nechať v neistote. Preto sme s okamžitou platnosťou pristúpili k automatickému predĺženiu cestovného poistenia všetkým, ktorí sa pre vojnový konflikt nemôžu vrátiť domov. Naším cieľom je zabezpečiť im istotu a podporu počas celej doby, kým zostávajú v zahraničí," uviedla Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.

Zákaznícka linka poisťovne KOOPERATIVA na čísle +421 2 5729 9999 eviduje telefonáty od klientov, ktorí sa nachádzajú v blízkovýchodnom regióne alebo mali plánované cesty do oblasti. Nejde však o masívny nápor na kontaktné centrum. Všetky požiadavky sú vybavované v štandardnom režime.

Zdroj: SITA.sk - KOOPERATIVA reaguje na dianie na Blízkom východe: poistenie klientom predlžuje automaticky © SITA Všetky práva vyhradené.

