Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
10. marca 2026
Národniari sa opäť obúvajú do Pellegriniho, vyzvali ho na plnenie si svojich štátnických povinností
Slovenská národná strana (SNS) vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby sa bezodkladne vrátil na Slovensko zo
Zdieľať
10.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby sa bezodkladne vrátil na Slovensko zo zimných paralympijských hier v Taliansku. Národniari tiež apelujú na to, aby si hlava štátu plnila svoje štátnické povinnosti vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky.
"Je nesporným faktom, že počet členov jeho delegácie sa pomaly vyrovnáva počtu slovenských športovcov na tomto podujatí,” uviedli národniari v tlačovej správe, ktorú zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v utorok 10. marca v dopoludňajších hodinách. Prezident Pellegrini je už na Slovensku a v utorok sa stretáva s predstaviteľmi Ozbrojených síl SR v areáli rezortu obrany v Bratislave.
SNS tiež vyzvala Pellegriniho, aby v čase hroziacej energetickej krízy a problémov s dodávkami ropy ako hlava štátu kontaktoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a urobil všetko pre obnovenie dodávok ruskej ropy do spoločnosti Slovnaft. V tomto smere národniari poukázali, že v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe začína na svetových trhoch narastať cena ropy.
"Je nepredstaviteľné, aby prezident Slovenskej republiky neurobil všetko pre to, aby pomohol občanom Slovenskej republiky. Používanie štátneho lietadla v čase, keď ho slovenskí občania potrebujú na návrat domov, považuje SNS za mimoriadne necitlivé a politicky neobhájiteľné,” doplnila Škopcová.
Politický subjekt tiež uviedol, že verí, že hlava štátu bude v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť aj významným medzinárodným fóram, národniari spomenuli napríklad stretnutia v Davose či Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, kde sa rozhoduje o zásadných otázkach bezpečnosti a ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Národniari sa opäť obúvajú do Pellegriniho, vyzvali ho na plnenie si svojich štátnických povinností © SITA Všetky práva vyhradené.
