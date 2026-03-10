|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislav, Bruno
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. marca 2026
Volkswagen zruší 50-tisíc pracovných miest pre pokles zisku
Tagy: Volkswagen
Nemecký automobilový gigant Volkswagen v utorok oznámil, že do roku 2030 zruší v Nemecku 50-tisíc pracovných miest, keďže jeho zisk klesol na najnižšiu úroveň od roku ...
Zdieľať
10.3.2026 (SITA.sk) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen v utorok oznámil, že do roku 2030 zruší v Nemecku 50-tisíc pracovných miest, keďže jeho zisk klesol na najnižšiu úroveň od roku 2016. Skupina desiatich značiek v roku 2024 s odbormi dosiahla bezprecedentnú dohodu o zrušení 35-tisíc pracovných miest v Nemecku do roku 2030. Cieľom plánu je každoročne ušetriť 15 miliárd eur.
Ďalšie rušenie pracovných miest zasiahne prémiové značky Audi a Porsche aj softvérovú dcérsku spoločnosť Volkswagenu Cariad, uviedol generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume.
Spoločnosť uviedla, že zisk po zdanení vlani klesol o približne 44 percent. Dôvodom boli americké clá, silná konkurencia v Číne a vysoké náklady spojené so zmenami v Porsche, ktoré vyrába športové autá. Zisk vo výške 6,9 miliardy eur bol najnižší od roku 2016, keď koncern zasiahli miliardové jednorazové náklady spojené so zvolávaním áut a právnymi problémami pre manipuláciu s emisnými testami dieselov.
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen zruší 50-tisíc pracovných miest pre pokles zisku © SITA Všetky práva vyhradené.
Ďalšie rušenie pracovných miest zasiahne prémiové značky Audi a Porsche aj softvérovú dcérsku spoločnosť Volkswagenu Cariad, uviedol generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume.
Spoločnosť uviedla, že zisk po zdanení vlani klesol o približne 44 percent. Dôvodom boli americké clá, silná konkurencia v Číne a vysoké náklady spojené so zmenami v Porsche, ktoré vyrába športové autá. Zisk vo výške 6,9 miliardy eur bol najnižší od roku 2016, keď koncern zasiahli miliardové jednorazové náklady spojené so zvolávaním áut a právnymi problémami pre manipuláciu s emisnými testami dieselov.
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen zruší 50-tisíc pracovných miest pre pokles zisku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Volkswagen
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Národniari sa opäť obúvajú do Pellegriniho, vyzvali ho na plnenie si svojich štátnických povinností
Národniari sa opäť obúvajú do Pellegriniho, vyzvali ho na plnenie si svojich štátnických povinností
<< predchádzajúci článok
Začína sa maturitný týždeň, žiaci budú písať test a sloh zo slovenčiny
Začína sa maturitný týždeň, žiaci budú písať test a sloh zo slovenčiny