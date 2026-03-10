Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Ekonomika

10. marca 2026

Volkswagen zruší 50-tisíc pracovných miest pre pokles zisku


Nemecký automobilový gigant Volkswagen v utorok oznámil, že do roku 2030 zruší v Nemecku 50-tisíc pracovných miest, keďže jeho zisk klesol na najnižšiu úroveň od roku ...



gettyimages 1441848602 676x450 10.3.2026 (SITA.sk) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen v utorok oznámil, že do roku 2030 zruší v Nemecku 50-tisíc pracovných miest, keďže jeho zisk klesol na najnižšiu úroveň od roku 2016. Skupina desiatich značiek v roku 2024 s odbormi dosiahla bezprecedentnú dohodu o zrušení 35-tisíc pracovných miest v Nemecku do roku 2030. Cieľom plánu je každoročne ušetriť 15 miliárd eur.


Ďalšie rušenie pracovných miest zasiahne prémiové značky Audi a Porsche aj softvérovú dcérsku spoločnosť Volkswagenu Cariad, uviedol generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume.

Spoločnosť uviedla, že zisk po zdanení vlani klesol o približne 44 percent. Dôvodom boli americké clá, silná konkurencia v Číne a vysoké náklady spojené so zmenami v Porsche, ktoré vyrába športové autá. Zisk vo výške 6,9 miliardy eur bol najnižší od roku 2016, keď koncern zasiahli miliardové jednorazové náklady spojené so zvolávaním áut a právnymi problémami pre manipuláciu s emisnými testami dieselov.


Zdroj: SITA.sk - Volkswagen zruší 50-tisíc pracovných miest pre pokles zisku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Volkswagen
