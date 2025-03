Národniari so závermi samitu v Bruseli nesúhlasia, peniaze poskytnuté Ukrajine požadujú späť – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.3.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) vyjadrila nesúhlas so závermi samitu v Bruseli, kde lídri Európskej únie súhlasili s výrazným zvýšením príspevkov na prezbrojenie Európy."SNS zásadne nesúhlasí s tým, aby sa na úkor prezbrojovania znižovala úroveň občanov Slovenska," uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová s tým, že strana požaduje späť poskytnutú finančnú pomoc Ukrajine v pomernej výške, ako to žiadajú aj iné štáty.SNS očakávala, že Slovensko bude žiadať vrátenie doteraz poskytnutých peňazí od Ukrajiny. "Ak by mal ísť čo i len jeden slovenský vojak na Ukrajinu, tak SNS v takejto vláde nebude," uviedla strana vo svojom stanovisku.