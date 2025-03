Raši predstavil tri výzvy v hodnote vyše 30 miliónov eur, podporiť majú aj malé obce – VIDEO

Druhá a tretia výzva

Výzvy vznikli na základe požiadaviek komunálnych lídrov

7.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v piatok predstavilo nové finančné výzvy v celkovej hodnote viac ako 30 miliónov eur. Výzvy majú podporiť rozvoj miest a obcí, najmä tých menších. Cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov a posilniť regióny po celom Slovensku.Minister Richard Raši predstavil na rezortnom dni v okrese Snina tri výzvy. Prvou je program Živý vidiek s alokáciou štyri milióny eur. Určený je pre obce do tisíc obyvateľov a podporí cestovný ruch, kultúru a zlepšenie občianskej vybavenosti. "Oprávnenými žiadateľmi sú okrem obcí do 1 000 obyvateľov aj občianske združenia v oblasti folklóru, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti alebo geoparky," informoval minister Raši.Druhou je výzva pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) v objeme 11,5 milióna eur, ktorá sa zameriava na zníženie nezamestnanosti a rozvoj regionálnych projektov. Tretím projektom je vytvorenie 21 centier zdieľaných služieb (CZS) s alokáciou takmer 17,5 milióna eur na zefektívnenie administratívy a podporu medziobecnej spolupráce."Výzva je na to, aby tieto centrá, ktoré budú spoločnými úradovňami pre stovky obcí na Slovensku, mohli použiť tieto prostriedky aj na financovanie výdavkov, teda na to, čo musia robiť a za čo doteraz museli platiť veľké peniaze," uviedol Raši s tým, že na prácu každého zamestnanca pôjde z európskych peňazí viac ako 2 000 eur.Jednou z obcí, kde vznikne CZS, je aj Dlhé nad Cirochou, ktoré bude poskytovať služby pre viac ako 30 obcí okresu Snina. Starosta obce Ján Kníž vyjadril presvedčenie, že aj vzdialené okresy potrebujú finančnú podporu na svoj rozvoj a vyzval na spoluprácu pri riešení problémov regiónu. "Bez vzájomnej spolupráce a ľudského cítenia dôjde k vyľudneniu celého Horného Zemplína. Aj tu žijú ľudia a chcú žiť naďalej," dodal Kníž.Štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák uviedol, že výzvy vznikli na základe požiadaviek komunálnych lídrov a zameriavajú sa aj na podporu malých obcí. Projekt CZS bude podľa neho vyhodnocovaný v spolupráci s ministerstvom vnútra a plánuje sa jeho ďalšia podpora.