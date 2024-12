Národniari vyzývajú Šutaja Eštoka na prijatie postu predsedu parlamentu, chcú vyslať pozitívny signál

V súčasnosti je parlament bez predsedu a vedie ho podpredseda NR SR poverený jej vedením



Post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, dlhodobo oň ale javil záujem predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko . V poslednom čase sa v súvislosti s pozíciou predsedu NR SR začalo skloňovať meno ministra vnútra Šutaja Eštoka, on sám v relácii Sobotné dialógy z 30. novembra poprel, že by sa chcel stať predsedom NR SR.

2.12.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ministra vnútra a predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka , aby prijal post predsedu Národnej rady (NR) SR . Národniari na to apelujú v súvislosti s upokojením situácie v spoločnosti. V tomto smere dodali, že ak chcú ( vládna koalícia ) vyslať pozitívny signál smerom k spoločnosti, je potrebné nastaviť nové vzťahy. Uviedli to v tlačovej správe, ktorú zaslala Zuzana Škopcová "Problémom našej vlády nie je to, či máme 76, alebo 79 poslancov, problémom našej vlády je, že naši voliči očakávali lepšie výsledky vlády, a to aj v rezorte ministerstva vnútra ," uvádza SNS. Prechod Šutaja Eštoka z postu ministra na post predsedu parlamentu by podľa strany bol dobrým spoločenským signálom. Národniari tiež vyjadrili presvedčenie, že v NR SR sa podarí schváliť štátny rozpočet."Problémom vlády však nie je dostatočný počet poslancov, problémom vlády je to, že voliči očakávali výsledky vyšetrovania COVIDu, prijatie opatrení v zdravotníctve a mnohé iné. Naša vláda stratila prvý polrok v boji o prezidentský úrad, a druhý polrok s nešťastným atentátom na Roberta Fica ," myslia si v SNS.Taktiež sú presvedčení, že vláda musí najneskôr do roka vykonať podstatné reformy v takých oblastiach, ako je výstavba diaľnic, školstvo či zdravotníctvo. Národniari dodali, že bez reforiem, a bez toho, aby boli braní na zodpovednosť tí, "ktorí tu tri roky bačovali", tak súčasnej vláde nepomôže ani 76, ani 79 poslancov."Vláda musí začať fungovať, premiér musí denne ministrov kontrolovať a jedine tak spoločne Smer-SD , SNS a Hlas-SD presvedčia voličov, aby ich volili aj v ďalšom období," uzatvára SNS.