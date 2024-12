SNS apeluje na M. Šutaja Eštoka, aby sa stal predsedom NRSR

Koaličná SNS apeluje na lídra Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby sa stal predsedom Národnej rady (NR) SR. Presun jeho osoby z postu ministra na miesto šéfa parlamentu by bol podľa nej dobrým spoločenským signálom. Tvrdí, že jej voliči očakávali lepšie výsledky v rezorte vnútra. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.





"Problémom našej vlády nie je to, či máme 76 alebo 79 poslancov, problémom našej vlády je, že naši voliči očakávali lepšie výsledky vlády, a to aj v rezorte ministerstva vnútra. V prípade, ak chceme ukázať pozitívny signál spoločnosti, je potrebné nastaviť nové vzťahy. Presun ministra Eštoka do pozície predsedu NR SR by bol dobrým spoločenským signálom," uviedli národniari v stanovisku.Poukázali zároveň na to, že voliči očakávali od vládneho kabinetu lepšie výsledky. Treba podľa nich urobiť najneskôr do jedného roka zásadné reformy v oblastiach ako zdravotníctvo, školstvo, ale aj vo výstavbe diaľnic. "Pokiaľ sa tieto reformy nebudú diať a súčasne nebudú braní na zodpovednosť tí, ktorí tu tri roky bačovali, nepomôže našej vláde ani 76, ani 79 poslancov. Vláda musí začať fungovať, premiér musí denne ministrov kontrolovať a jedine tak spoločne Smer-SD, SNS a Hlas-SD presvedčia voličov, aby ich volili aj v ďalšom období," dodali.SNS je zároveň presvedčená, že poslanci v parlamente bez problémov schvália štátny rozpočet.Post predsedu parlamentu je neobsadený od apríla, keď Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí funkcia Hlasu-SD. Momentálne je poverený riadením parlamentu jeho podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD).