Národnostné menšiny si môžu prečítať zákony aj vo svojom jazyku

Bratislava 23. novembra (TASR) – Prístup k základným zákonom štátu majú po novom vo svojom jazyku aj národnostné menšiny. Na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex ich nájdu vďaka spolupráci ministerstva spravodlivosti a spoločnosti Atos IT Solutions and Services, ktorá modul s menšinovými jazykmi implementovala. TASR o tom informovali zo spoločnosti Atos Slovensko.S obsahom najdôležitejších zákonov sa môžu oboznámiť používatelia v maďarčine, nemčine, ukrajinčine, rusínčine i rómčine. Môžu si preštudovať slovenskú ústavu, ale i zákon o štátnom jazyku či zákony o používaní jazykov národnostných menšín. Postupne majú pribúdať i ďalšie právne predpisy. Systém je nastavený tak, aby ďalšie rozširovanie obsahu mohlo ministerstvo robiť už vo vlastnej réžii.Úradníci ministerstva môžu nové predpisy pridávať v používateľsky prívetivom editore, v ktorom rovno vidia, ako bude výsledná úprava na portáli vyzerať. Všetky zásahy do textu, ako aj vytváranie nových odkazov, súborov a adresárov, sú veľmi jednoduché. Ministerstvo systém zatiaľ testuje, do konca roka by však mali začať pribúdať ďalšie preklady. Momentálne ich je na portáli už viac ako 30. Preklady, ktoré pre ministerstvo pripravovala vyše desiatka odborníkov na právo a jazykovedu, majú len informatívny charakter. Právne záväzné naďalej zostávajú len slovenské originály.Sprístupnením zákonov v jazyku národnostných menšín si Slovensko plní svoje medzinárodné záväzky, ministerstvo si však od nich sľubuje i zjednotenie terminológie pre úradný styk v menšinových jazykoch.