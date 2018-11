PRIESKUM: Toto si Slováci najčastejšie objednávajú cez internet

Online nakupovanie - Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) – Slováci si najčastejšie objednávajú v e-shopoch oblečenie, kozmetiku a drogériu. Naopak, najmenej často elektronicky nakupujú služby a potraviny. Uvádza to vo výsledkoch prieskumu o nakupovaní e-shopoch prieskumná agentúra Ipsos.V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšila frekvencia internetových nákupov, niekoľkokrát za mesiac takto kupuje 40 % ľudí. Zákazníci e-shopov sú podľa prieskumu čoraz náročnejší, prejavuje sa to v neochote nakupovať v takom internetovom obchode, kde sa stretli s negatívnym zážitkom. V roku 2017 bolo 22 % zákazníkov, ktorí v takom e-shope už nikdy nenakupujú, a v roku 2018 ich počet stúpol na 31 %. Z 28 % v roku 2017 na 24% v roku 2018 poklesol počet zákazníkov, ktorí by dali takémuto obchodu druhú šancu.Pri internetovom nákupe využívajú ľudia počítač alebo notebook pre väčší pocit prehľadu a bezpečnosti.uzatvára agentúra.