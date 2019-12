Národnostné školy v Maďarsku by mali prevziať národnostné samosprávy

Zsolt Semjén. Foto z archívu. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Budapešť 5. decembra (TASR) - Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén bude na rokovaní vlády presadzovať, aby vzdelávacie inštitúcie 13 registrovaných národnostných menšín v Maďarsku - vrátane slovenskej -prešli do vlastníctva národnostných samospráv. Semjén to povedal vo štvrtok v Budapešti na schôdzke parlamentného výboru pre národnostné menšiny.Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV vicepremiér zdôraznil, že národnostný život v Maďarsku v súčasnosti zažívaSvoje rozhodnutie dať národnostné školy do rúk národnostných samospráv zdôvodnil tým, že obecné a mestské samosprávy tieto školy iba zaťažujú.zdôraznil s tým, že tento model by bol podobný, ako v prípade cirkevných škôl.Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková pred októbrovými komunálnymi voľbami pre TASR v Budapešti povedala, že príznačné pre uplynulý päťročný volebný cyklus národnostných samospráv bolo permanentné zvyšovanie finančných prostriedkov, ktoré venovala maďarská vláda na národnostné aktivity a na udržiavanie národnostných inštitúcií, čo sa týka aj slovenskej menšiny.konštatovala predsedníčka.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)