Maďarská vláda pomáha rozvíjať spoločenstvá Maďarov v cudzine

István Nagy, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 5. decembra (TASR) - Cieľom maďarskej vlády je pomôcť rastu konkurencieschopnosti spoločenstiev Maďarov žijúcich v okolitých krajinách, povedal to vo štvrtok v Budapešti na VIII. fóre zomknutia Karpatského oblúka šéf agrárneho rezortu István Nagy.Podľa agentúry MTI minister zdôraznil, že popri podpore maďarských spoločenstiev chce v širšom meradle kabinet pôsobiť aj na posilnenie spolupráce celého regiónu strednej a východnej Európy.Nagy dodal, že po úvodnej pomoci v prvom rade morálneho charakteru pristúpila maďarská vláda už aj k finančnej podpore maďarských podnikateľov, a to najmä v agrárnom sektore prostredníctvom rozvojových grantov. Zdôraznil, že je to výsledkom čoraz lepšieho výkonu maďarskej ekonomiky.Maďarský rezort pôdohospodárstva podľa jeho slov spolupracuje s takmer 50 agrárnymi organizáciami, cez ktoré dokáže osloviť vyše 10.000 maďarských podnikateľov žijúcich v zahraničí.Minister zdôraznil, že hospodárske úspechy Maďarov a úspechy celej Karpatskej kotliny vplývajú pozitívne aj na výsledky susedných krajín.povedal Nagy, podľa ktorého zlepšením hospodárskeho prostredia prispeje maďarská vláda k zachovaniu a posilneniu národnej identity, jazyka a kultúry zahraničných Maďarov, ale aj k posilneniu ich prosperity v ich rodnej vlasti.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)