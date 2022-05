Národný bezpečnostný úrad podpísal s USA dohodu o ochrane utajovaných skutočností

Nezrovnalosti v terminológii

Výsledok niekoľkoročného úsilia

16.5.2022 (Webnoviny.sk) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) podpísal so Spojenými štátmi americkými medzivládnu dohodu o ochrane utajovaných skutočností.Dokument schválila vláda SR ešte vo februári a za NBÚ ho s americkou veľvyslankyňou Bridget Brinkovou podpísal jeho riaditeľ Roman Konečný . Úrad o tom informuje na svojej webovej stránke.Iniciatíva uzatvoriť tento typ dohody prišla zo strany úradu, keďže jej pôvodné znenie bolo ešte z roku 1995, teda v čase, keď NBÚ neexistoval.„Viac ako dve desaťročia obsahovala nezrovnalosti v terminológii a nezohľadňovala právne úpravy, ktoré medzičasom vstúpili do platnosti,“ uvádza sa na webe úradu s tým, že cieľom dohody je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností.Medzivládna zmluva upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s nimi, ale aj náležitosti ich označovania, manipulácie a výmeny.Špecifikuje aj spoluprácu príslušných bezpečnostných orgánov a postupy v prípade ohrozenia utajovaných skutočností. Je výsledkom niekoľkoročného úsilia oboch strán.NBÚ americkú stranu opakovane v tejto veci oslovil, rokovania nabrali na intenzite v roku 2020. Dokument je tiež v súlade so záväzkami Slovenska v Európskej únii a v Organizácii Severoatlantickej zmluvy