Národný futbalový štadión a budova TOWER 5 cenu energií riešiť nemusia

Národný futbalový štadión určite nezhasne

4.10.2022 (Webnoviny.sk) -"Pôvodne išlo najmä o ekológiu a stabilitu dodávok energií. Dnes si tlieskame, pretože celý komplex NFŠ má stabilné dodávky energií za výhodné ceny a to je pre každého zaujímavé," hovorí predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodáva, že keď pred rokmi pri výstavbe celého komplexu NFŠ premýšľali o energetickom riešení, nikoho nenapadlo, že môže dôjsť ku takému energetickému Armagedonu, aký dnes Európa prežíva."Naša energetická jednotka, ktorú sme vybudovali v komplexe NFŠ je unikátna nielen použitím najmodernejších technológií, ale aj svojím rozsahom.A dnes v čase cenových energetických šokov je to obzvlášť atraktívne," povedal Andrea Pancotti, manažér energetických služieb, Slovenské elektrárne- energetické služby. s.r.o.Kým mnohé športové stánky (štadióny, haly) budú podľa predpovedí čeliť vážnym energetickým hrozbám a nebudú vedieť pri trhových cenách utiahnuť rastúce ceny energií, Národný futbalový štadión tento problém nemá. Spoločný energetický projekt so Slovenskými elektrárňami mu totiž zabezpečuje stabilné a cenovo výhodné dodávky energií na obdobie 20-tich rokov. Len v tomto roku napríklad v porovnaní s trhom šetrí pri výrobe tepla takmer 40,-€ za MWh a pri výrobe chladu viac ako 150,-€ za MWh."Viackrát sme deklarovali, že NFŠ je energeticky sebestačný. Teraz to už ale je – dúfam - zaujímavé aj pre domáce publikum," povedal ďalej Pavel Komorník a dodal, že každý sa môže presvedčiť na vlastné oči obyčajným porovnaním faktúr.Podľa Komorníka napríklad dnes bez problémov prenajímajú Kongresové centrum, ktoré je súčasťou štadióna za výhodné ceny, pretože celý komplex nečelí cenovým šokom z rastúcich cien energií."Dnes môžem smelo povedať, že pokiaľ by si niekto – vrátane verejných inštitúcií – chcel prenajať priestory v NFŠ, môže tak urobiť za výhodné ceny," povedal na záver Pavel Komorník s tým, že dobrú skúsenosť s takýmto riešením mal Bratislavský amosprávny kraj, ktorý v priestoroch štadióna počas pandémie zriadil najväčšie a najlepšie fungujúce veľkokapacitné očkovacie centrum v krajine.