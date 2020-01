Národný futbalový štadión na Tehelnom poli splnil poslednú podmienku UEFA, dostal certifikát UEFA 4

Národný futbalový štadión (NFŠ) na Tehelnom poli v Bratislave dostal od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) certifikát kategórie 4. Môže teda hostiť futbalové stretnutia riadených SFZ, slovenskou Úniou ligových klubov, Medzinárodnou futbalovou federácia (FIFA) aj Európskou futbalovou úniou (UEFA). Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú agentúre SITA zaslala Ivana Tittelová zo spoločnosti Grafobal Group development.

14.1.2020 -“Certifikácia štadióna Slovenským futbalovým zväzom bola poslednou podmienkou UEFA, ktorú bolo potrebné splniť, aby štadión dostal aj certifikát UEFA 4. Ide už len o formalitu, keďže bol štadión už na jeseň minulého roka dejiskom zápasov, pri ktorých štadióny musia spĺňať podmienky UEFA 4,” povedal predseda predstavenstva akciovej spoločnosti NFŠ Pavel Komorník.Štadión s kapacitou 22 500 sediacich divákov bol od decembra 2018 na základe predbežného užívania v skúšobnej prevádzke. V plnej prevádzke je od decembra 2019, kedy ho právoplatne skolaudovali.Jeho domovom je fortunaligový klub ŠK Slovan Bratislava. V októbri sa na ňom konal prípravný medzištátny duel slovenskej futbalovej reprezentácie proti výberu juhoamerického Paraguaja (1:1).Búracie práce na starom štadióne Tehelné pole sa začali 10. júla 2013, práve vtedy sa do jeho múrov zahryzli bagre. Pôvodne sa predpokladalo, že nový štadión bude hotový v roku 2016. Termín úplného dokončenia sa však posunul až na rok 2019.Slávnostné otvorenie výstavby Národného futbalového štadióna sa uskutočnilo 1. septembra 2016, na Tehelnom poli sa začali realizovať prvé projektové práce ako geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a radónový prieskum. Uskutočnili sa aj ďalšie práce spojené s prípravou pozemku na výstavbu štadióna. Nasledovali prehlbovacie práce, ktoré znížili základný povrch ešte o 40 centimetrov.Na Tehelné pole potom nastúpili ťažké stavebné mechanizmy, na mieste budúceho štadióna sa uskutočnili aj pilotné vrty, siahajúce do hĺbky šestnástich metrov. Tie boli základom pre položenie samotnej stavby.Výstavbu NFŠ, ktorá oficiálne odštartovala 1. septembra 2016, sa spoločnosť Strabag zaviazala uskutočniť za 49,81 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (59,77 mil. eur s DPH), a to do 76 týždňov, teda za jeden a pol roka.Nový futbalový štadión vyrástol v areáli pôvodného štadióna Slovana Bratislava. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, na výstavbu poskytnúť dotáciu 27,2 milióna eur a túto cifru odpočítať od výslednej kúpnej ceny.V decembri 2018 pri kontrolnom dni na novom Národnom futbalovom štadióne v Bratislave kompetentní referovali, že Tehelné pole je pripravené na to, aby sa v jarnej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy stalo domovským stánkom hráčov ŠK Slovan Bratislava a privítalo aj futbalistov národného tímu.Štadión na Tehelnom poli zažil testovaciu generálku 16. januára 2019, vtedy na ňom nastúpili hráči Slovana v prípravnom dueli proti českej Sigme Olomouc (2:3). Pre divákov bola k dispozícii iba jedna tribúna. Oficiálnu premiéru zažil 3. marca 2019, keď sa na ňom konal fortunaligový zápas medzi Slovanom a Spartakom Trnava (2:0).