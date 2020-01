Privara porušil pravidlá zväzu cyklistiky a mal by odstúpiť, tvrdí skupina Transparentná cyklistika

Odmietol vydať doklady

Výkonnosť slovenských pretekárov klesá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia skupiny s názvom Transparentná cyklistika vyzývajú Petra Privaru na okamžité odstúpenie z funkcie prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky (SZC). Podľa ich oficiálneho vyjadrenia sú dôvodom priestupky a hrubé porušenia pravidiel SZC a Zákona o športe, za ktoré je on zodpovedný.Navyše, nevylučujú ani možnosť, že mohlo dôjsť k zneužitiu verejných prostriedkov pri výstavbe Národného cyklistického centra, keďže Privara opakovane odmietol vydať potrebné doklady.Členom a hovorcom skupiny je Milan Dvorščík, ktorý dlhodobo vystupuje proti súčasnému šéfovi SZC a táta dvojica sa dostala aj do sporu ohľadne neudelenia rozhodcovskej licencie pre Dvorščíka.Transparentná Cyklistika tiež kritizuje, že vedenie SZC úspechy, ktorých je stále menej a menej, zveličuje a neúspechy cielene zamlčuje, respektíve ich bagatelizuje. Samozrejme, odhliadnuc na vynikajúce a dlhoročné úspechy Petra Sagana.Napriek zvýšenej dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR klesá výkonnosť ostatných slovenských pretekárov, ubúda počet kvalitných klubov v kategóriach do 23 rokov a elite a tiež sa vytratili viaceré tradičné preteky s dlhodobou popularitou najmä v elitnej kategórii.Celkovo šestnásť členov, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti a aktivít skupiny Transparentná cyklistika tiež uvádza, že kritici súčasného riadenia SZC sú z pozície moci prezidenta SZC účelovo ponižovaní, obviňovaní, šikanovaní a mediálne prenasledovaní. Pribúda aj počet podozrení zo zneužívania verejných prostriedkov z dôvodu odmietania vydania dokladov ku kontrole, najmä dcérskych obchodných spoločností SZC.V šiestich príkladoch, uvedených v oficiálnom stanovisku Transparentnej Cyklistiky, figurujú aj neplnenie uznesení Výkonného výboru SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie SZC či nevyplatenie odmien organizátorom majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave.