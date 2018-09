Národný investičný plán na roky 2018-2030 vláda schválila

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 12. septembra (TASR) - Pilotná verzia návrhu Národného investičného plánu (NIP) SR na roky 2018 až 2030 je nadrezortný strategický dokument, ktorý definuje prioritné témy a kľúčové programy. Pôvodný návrh dokumentu bol rozšírený o ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Schválila ho v stredu vláda, jeho predkladateľom je vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).V rozsiahlom materiáli sú charakteristiky súčasného stavu a želaného stavu v jednotlivých sektoroch v roku 2030, ďalej kľúčové investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného, inkluzívneho a inteligentného hospodárstva.NIP sa týka dopravy, energetiky, informatizácie a elektronických komunikácií, vzdelávania, výskumu a inovácií. Ďalej sú to zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, sociálna inklúzia a zamestnanosť a regionálny rozvoj.Projekty zaradené do NIP SR sú indikatívne a boli navrhnuté na základe existujúcich sektorových stratégií v spolupráci s rezortmi.uvádza sa v materiáli. Stanovenie projektov v horizonte roku 2030 bolo preto pre jednotlivé rezorty veľmi náročné.Z toho dôvodu investičný plán neprináša vo všetkých oblastiach rovnako konkrétne projekty, pretože dlhodobé rozvojové stratégie vznikajú až v súčasnosti.Na základe uznesenia z júna 2018 bude vláde do apríla budúceho roka predložená Vízia a stratégia rozvoja SR.dôvodí správa. Na základe Vízie a stratégie rozvoja SR budú aktualizované príslušné odvetvové stratégie a bude vypracovaná nová verzia NIP SR.Plénum parlamentu a parlamentné výbory by sa podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu mali zaoberať víziou, ktorú predloží vláde do apríla budúceho roka.Vízia a NIP budú záväzné na úrovni orgánu, ktorý ho prijíma, čiže na úrovni vlády.priblížil Rašiho úrad.