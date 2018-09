O post primátora v Banskej Bystrici majú záujem štyria kandidáti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) – V novembrových komunálnych voľbách sa v Banskej Bystrici o post primátora budú uchádzať štyria kandidáti - súčasný primátor Ján Nosko (nezávislý), mestský a krajský poslanec Igor Kašper (SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár a Progresívne Slovensko), Peter Peuker (NAJ – Nezávislosť a Jednota) a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku). O 31 poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve sa118 kandidáti v siedmich volebných obvodoch. Informáciu v stredu TASR poskytol zapisovateľ mestskej volebnej komisie (MVK) Karol Langstein.Upozornil, že uvedené informácie vychádzajú z podaných kandidátok do 11. septembra do 24.00 h. MVK ich musí následne verifikovať. Zasadnutie komisie zvolá primátor Banskej Bystrice do zákonom stanovenej lehoty, teda 18. septembra.zdôraznil Langstein.