Národný pochod za život v nedeľu obmedzí dopravu v Bratislave

Archívna fotografia z Národného pochodu za život. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Národný pochod za život počas nedele výraznejšie ovplyvní dopravu v okolí bratislavského Námestia slobody, kadiaľ budú jeho účastníci prechádzať. Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) upozorňuje, že treba počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Tie sa budú týkať vodičov, cestujúcich MHD a aj obyvateľov dotknutej lokality.upozornil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.Pochod má byť v čase od 14.30 do 17.00 h. Jeho trasa povedie z Námestia slobody cez Námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Štefánikovu, Leškovu, Čajkovského a Štefanovičovu späť na Námestie slobody. "upozornila bratislavská samospráva.V nedeľu od 8.00 h do 17.00 h budú uzavreté Leškova ulica a Čajkovského ulica. Z tohto dôvodu treba rátať aj s dočasnými obmedzeniami na priľahlých uliciach. Od 12.00 do 18.00 h budú uzavreté ulice Námestie 1. mája v smere do Petržalky, Štefánikova ulica v smere na Hlavnú stanicu, Štefanovičova a celé Námestie slobody aj s priľahlými ulicami. "dodal magistrát.Opatrenia v nadväznosti na plánovaný pochod a uzáveru Námestia slobody i ďalších úsekov pripravuje aj DPB. Od približne poludnia do asi 17.00 h (v niektorých prípadoch od začiatku premávky do polnoci) bude vylúčená, presmerovaná a aj operatívne riadená doprava. K nepravidelnostiam premávky MHD môže dôjsť najmä na električkovej linke 1, na linkách autobusov 80, 83 a 93 i na linkách trolejbusov 202, 203, 207, 208 a 212.