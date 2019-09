V Albánsku evidujú po sérii zemetrasení približne 100 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tirana 22. septembra (TASR) - Albánsko zasiahla v sobotu séria zemetrasení, ktoré vydesili obyvateľov, poškodili budovy a vyžiadali si desiatky zranených, píše v noci na nedeľu agentúra DPA.Prvé zemetrasenie s magnitúdou 5,8 zasiahlo v sobotu popoludní po 16.00 h oblasť ležiacu 30 kilometrov severne od mesta Drač na západnom pobreží krajiny. Epicentrum malo približne 60 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Tirana.Podľa ministerstva obrany išlo o najsilnejšie zemetrasenie na území krajiny za ostatných niekoľko desiatok rokov.Spravodajský portál Shqiptarja.com s odvolaním sa na zdravotníkov informoval o najmenej 108 zranených v dôsledku zemetrasení.Albánske ministerstvo zdravotníctva ešte skôr uviedlo, že zranenia utrpelo 68 ľudí, z ktorých 21 museli ošetriť v nemocnici. Väčšina ľudí vyviazla s menšími poraneniami.Americká geologická služba USGS stanovila magnitúdu prvého zemetrasenia na 5,6. Po prvom zemetrasení nasledovalo niekoľko dotrasov s magnitúdami 5,1, 4,7 a 4,8. Posledný nastal niekoľko minút po polnoci v noci na nedeľu neďaleko mesta Shijak a vychádzal z hĺbky desať kilometrov.Albánske média informovali o panike medzi ľuďmi v pobrežnom meste Drač a v Tirane. Vydesení obyvatelia vybiehali z domov a budov do ulíc.Albánsky premiér Edi Rama zrušil v dôsledku nešťastia plánovanú cestu do New Yorku, uviedla albánska štátna tlačová agentúra. Podľa miestnej televízie otrasy poškodili aj sídlo predsedu vlády.Zemetrasenia cítili aj obyvatelia na území susedných krajín Čiernej Hory a Severného Macedónska.