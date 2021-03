Národný tím doplní Duda s Pekaríkom. Hráči si pred súbojom s Maltou povedali, čo musia zlepšiť

Slováci musia predviesť viac a kreatívnejšie

Slovensko je vysokým favoritom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bez zraneného Lukáša Haraslína , ale pravdepodobne s Ondrejom Dudom aj Petrom Pekaríkom nastúpia slovenskí futbaloví reprezentanti proti hráčom Malty na sobotňajší domáci zápas kvalifikácie MS 2022.Keďže Nemecko aktuálne vyradilo Slovensko zo zoznamu krajín, kde sa nebezpečne rýchlo šíria nové mutácie koronavírusu, skúsená dvojica z bundesligových klubov Duda (1. FC Kolín), Pekarík (Hertha Berlín) bude môcť nastúpiť v sobotu večer v Trnave. Stane sa tak za predpokladu, že dostanú dôveru od trénera Štefana Tarkoviča "Nemecké kluby Hertha Berlín a 1. FC Kolín uvoľnili obrancu Petra Pekaríka a stredopoliara Ondreja Dudu pre potreby slovenskej reprezentácie. Hráči sa už dnes pripoja k národnému tímu," informoval facebookový profil Slovenského futbalového zväzu.Slováci vstúpili do kvalifikácie MS 2022 bezgólovou remízou na Cypre, ktorá sa zrodila po matnom výkone v ofenzíve. Netreba preto zdôrazňovať, že sobotňajšie tri body proti outsiderovi H-skupiny Malte sú mimoriadne dôležité."Mužstvo si dobre uvedomuje, že každé ďalšie zaváhanie by nám výrazne naštrbilo ambície zabojovať o postup na šampionát. Na spoločnom mítingu sme si povedali nejaké veci, ktoré musíme zlepšiť. Čaká nás podobný zápas ako na Cypre. Aj Malta bude asi zatvorená a my budeme musieť nájsť recept na prekonanie jej obrany. Potrebujeme si vypracovať šance, štandardky a predovšetkým skórovať. Dostávame sa k malému počtu štandardných situácií v okolí súperovej šestnástky. Potom sa nám ťažko vytvára súvislejší tlak,“ povedal stopér Milan Škriniar , čerstvý držiteľ ocenenia Futbalista roka na Slovensku, cituje ho denník Šport.Kapitán Juraj Kucka to vyjadril oveľa stručnejšie, ale výstižne, čo treba zlepšiť: "Musíme predviesť viac. Potrebujeme väčšiu kreativitu.“Súboj Slovensko - Malta sa hrá v sobotu od 20.45 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Zápas ako hlavný povedie Rakúšan Harald Lechner.Slovensko je vysoký favorit aj z pohľadu štatistík zo vzájomných zápasov. Päť víťazstiev a len jedna remíza so skóre 18:1 hovoria jasnou rečou.