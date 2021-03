Ďalšia veľká šanca pre Haláka, v bránke Bostonu môže opäť nahradiť zraneného Raska

Rask ešte nebol pripravený nastúpiť

Halák štyrikrát inkasoval

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Tuukka Rask chýbal v bránke Bostonu v šiestich zápasoch a stále nie je zdravotne v poriadku. Vo štvrtok síce odchytal jednu tretinu proti NY Islanders , ale vyhnalo ho z nej obnovené zranenie v hornej časti tela.Najnovšie vedenie Bruins vydalo vyhlásenie, podľa ktorého bude skúsený 34-ročný Fín chýbať svojmu tímu v oboch víkendových dueloch NHL proti Buffalu aj New Jersey. A možno sa jeho absencia ešte predĺži. To všetko znamená ďalšiu šancu pre 35-ročného Slováka Jaroslava Haláka , ale možno aj 23-ročného Čecha Daniela Vladařa "Tuukka sa bude liečiť a cez víkend chytať nebude. Potom sa uvidí. Veríme, že to nebude nič vážne, keďže musel opustiť ľad s podobným zranením ako predtým. Mysleli sme si, že už je pripravený nastúpiť, ale ešte nebol. Musíme pozorne sledovať jeho stav, aby z toho nevzniklo niečo veľké a nežiaduce," komentoval tréner Bostonu Bruce Cassidy na webe NHL.Hokejisti Bostonu vynechali takmer týždeň zo zápasového aj tréningového programu pre viacero prípadov koronavírusu v tíme. Vo štvrtok sa mužstvo vrátilo do zápasového diania už aj s Raskom v bránke, ale po 6 zákrokoch v prvej tretine už Fín do pokračovania v zápase nenastúpil.Nahradil ho Halák, ktorý štyrikrát inkasoval z 18 striel a Bruins prehrali s NY Islanders 3:4 po predĺžení. Tréner Cassidy plánoval až do konca sezóny rotovať Raska s Halákom a pôvodne už nechcel dať priestor českému gólmanovi Vladařovi.Situácia sa však môže zmeniť v prípade dlhšieho výpadku Raska. Na "Medvede" čaká v najbližších 45 dňoch až 28 zápasov, ktoré im zostáva odohrať do konca základnej časti súťaže.Boston je štvrtý v tabuľke Východnej konferencie NHL s mankom 11 bodov na lídra z Washingtonu. Hokejisti Bruins majú na konte aj o štyri zápasy menej ako hráči Capitals