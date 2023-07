Nárok alebo benefit? Flexibilita práce má nesporne svoje výhody, ale na Slovensku sa veľmi nevyužíva

Štyri dni pracujú skôr manažéri

Najflexibilnejšie to majú vodiči

Ponuka Amazonu je pestrá

23.7.2023 (SITA.sk) - Pracovné úväzky na Slovensku nie sú flexibilné. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra Stem/Mark zrealizovala pre spoločnosť Amazon medzi pracovníkmi na zmeny na Slovensku a v Českej republike.Zamestnávatelia však majú možnosť upravovať si pracovnú zmenu podľa svojich aktuálnych potrieb.Táto možnosť pritom spolu s finančnými, či nefinančnými benefitmi ako je napríklad zvozová doprava, rozhoduje o výbere zamestnávateľa. Potvrdzujú to aj viacerí odborníci z radov dátových analytikov, sociológov či psychológov.Podľa prieskumu má šesť z desiatich zamestnancov pracujúcich na zmeny tradičný päťdňový pracovný týždeň a častejšie sa týka hlavne robotníckych a skladníckych profesií.Iba jeden z desiatich zamestnancov pracuje štyri dni v týždni, častejšie na manažérskych pozíciách.„Práca na zmeny bola v minulosti spojená s množstvom pomerne prísnych pravidiel. V prípade logistiky a skladov ide často o manuálnu prácu, na ktorú sa nevyžaduje odborná kvalifikácia. Výsledky nášho prieskumu ukázali, že najčastejšie sa na Slovensku pracuje na 8 a 12-hodinové zmeny, zvyčajne v 5-dňovom pracovnom týždni," komentuje Jana Špolcová, Client Service Manager zo spoločnosti Stem/Mark.Firmy svojim zamestnancom podľa výsledkov prieskumu ponúkajú najmä možnosti s jedným variantom, prípadne dvomi alebo tromi variantmi pracovných zmien.Flexibilné zmeny alebo varianty viacerých zmien sa vyskytujú najmä medzi vodičmi, zatiaľ čo skladníci majú menší výber.„Niet žiadnych pochýb o výhodách flexibility práce. Všeobecne, ani špecificky v sledovanom odvetví. Predovšetkým flexibilita pracovného času je najžiadanejšou formou organizácie práce a zároveň zamestnávateľským benefitom. Treba poznamenať, že aktuálne je vnímaná ako zamestnanecký nárok,“ vraví sociologička Silvia Porubänová Firma Amazon zamestnancom ponúka široký výber pracovných úväzkov, z ktorých si zamestnanci môžu pri nástupe vybrať a prispôsobiť tak prácu svojmu životnému rytmu. Každý úväzok k tomu má ešte niekoľko zmenných modelov.„Zamestnanci na plný úväzok u nás pracujú len štyri dni v týždni, takže tri dni môžu venovať voľnočasovým aktivitám. Zaviedli sme to pri otvorení distribučného centra pred siedmimi rokmi a zamestnanci tento flexibilný spôsob práce veľmi oceňujú. Ponúkame však aj možnosť pracovať na skrátený úväzok,“ uvádza PR manažér spoločnosti Amazon Noah Zyla.Výskumnú vzorku prieskumu tvorilo 806 respondentov na Slovensku a 1 032 respondentov v Českej republike. Prieskum sa zameral na pracovníkov zamestnaných v zmenovej prevádzke. Primárne v odvetví priemyslu, logistiky a skladov a potenciálnych pracovníkov zmenovej prevádzky.