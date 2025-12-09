Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. decembra 2025

Nárok na energopomoc si môžu domácnosti overiť na internete


Rezort hospodárstva dodal, že intenzívne spolupracuje so všetkými dotknutými subjektmi, aby bola adresná energopomoc čo najprístupnejšia a najefektívnejšia.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spustilo informačnú kampaň zameranú na adresnú energopomoc. Tá má oboznámiť domácnosti s jednoducho dostupnými nástrojmi, ktoré umožnia rýchlo a pohodlne zistiť, či majú nárok na adresnú energopomoc. Všetky dôležité informácie, ako aj nástroje na overenie nároku na pomoc, sú zverejnené na webovom sídle www.energopomoc.sk, uviedlo v pondelok MH.


Rezort hospodárstva priblížil, že stačí zadať informácie o svojich odberných miestach potrebné na overenie odberu - EIC kód pre elektrinu, POD kód pre plyn a v prípade tepla kraj, mesto, ulicu a popisné číslo bytového domu, ktorý odoberá teplo cez centrálne zásobovanie tepla (CZT).

Pre jednoduchšie pochopenie sú na stránke zverejnené praktické ilustrované grafiky, ktoré ukazujú, kde nájsť tieto kódy na faktúrach. K dispozícii sú aj videonávody, ktoré návštevníkom krok za krokom vysvetlia, ako správne zadať údaje a vykonať overenie nároku,“ spresnilo MH. Videá sú prístupné nielen na webovej stránke, ale aj na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a YouTube. Na stránke sú taktiež uvedené praktické príklady výpočtu bonity, čo pomáha domácnostiam lepšie pochopiť, ako systém funguje.

Občania taktiež môžu získať potrebné informácie prostredníctvom infolinky na čísle 02/3300 3300, ktorá je k dispozícii počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h. Potrebné informácie môžu občania získať aj na okresných úradoch alebo na klientskych pracoviskách.

Rezort hospodárstva dodal, že intenzívne spolupracuje so všetkými dotknutými subjektmi, aby bola adresná energopomoc čo najprístupnejšia a najefektívnejšia. Súčasná legislatíva napríklad neumožňuje zohľadniť dividendy ako príjem pri výpočte bonity domácnosti. „Rezort hospodárstva preto inicioval novelizáciu zákona o dani z príjmov, ktorej návrh je už v legislatívnom procese a očakáva sa jeho schválenie v Národnej rade SR,“ uviedlo ministerstvo. Po prijatí novely budú môcť byť dividendy zohľadnené pri výpočtoch bonity energetickej domácnosti, čo zabezpečí adresnejší systém poskytovania adresnej energopomoci.

Tagy: energopomoc
