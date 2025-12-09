Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

09. decembra 2025

Poslanci koalície odhlasovali zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, parlamentom sa ozýval aj krik a piskot – VIDEO


Koaliční poslanci strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany (SNS) 78 ...



6673de92064e3576666263 676x451 9.12.2025 (SITA.sk) - Koaliční poslanci strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany (SNS) 78 hlasmi schválili zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a vzniká nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Schválenie návrhu sa stretlo s veľkou nevôľou. Z pléna sa ozýval krik a buchot opozičných poslancov a predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu z balkóna pískali na píšťalky. Z plána sa ozývalo skandovanie „hanba“.


Naživo: Rokovanie parlamentu





Zdroj: SITA.sk - Poslanci koalície odhlasovali zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, parlamentom sa ozýval aj krik a piskot – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

