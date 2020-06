Nárok na pandemické ošetrovné sa nezmenil, Čaputová podpísala aj zmeny v Zákonníku práce

Výdavky Sociálnej poisťovne sa zvýšia

Predĺženie pracovného pomeru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - Desaťtisíce rodičov, ktorí sa od začiatku júna rozhodli neposlať svoje dieťa do jaslí, škôlok a škôl pre obavu o ich zdravie alebo pre nedostatočnú kapacitu predškolských zariadení, budú mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné.Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová . Na ošetrovné budú mať v júni nárok aj tí rodičia, ktorí neumiestnili svoje dieťa alebo príbuznú osobu v zariadení sociálnych služieb poskytujúcom sociálnu službu ambulantnou alebo pobytovou formou."Počet dotknutých poberateľov pandemického ošetrovného sa v júni odhaduje na úrovni približne 31,5-tisíca," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Rezort práce vychádza z predpokladu, že nárok na pandemické ošetrovné si za jún uplatní tretina z rodičov, ktorí dostanú túto dávku za máj. Zachovaním nároku na pandemické ošetrovné aj v júni by sa mali výdavky Sociálnej poisťovne zvýšiť o 12,8 milióna eur.Zmeny nastanú aj v Zákonníku práce. Pracovný pomer na určitý čas, ktorý sa má skončiť v čase núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo do dvoch mesiacov po jeho odvolaní, bude možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.Zamestnávateľ bude povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitý čas vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov."Ak k prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas," uvádza sa v novele pracovného kódexu.Na umožnení predĺžiť zmluvy na určitý čas počas súčasnej koronakrízy sa na májovom rokovaní tripartity so zamestnávateľmi a odborármi dohodol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak."Vieme tým zachrániť asi približne 400 pracovných miest najmä v automobilovom priemysle," povedal. Ak by sa tieto zmluvy podľa ministra práce nedali predĺžiť, zrejme by ich zamestnávatelia ukončili.