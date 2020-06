Pellegrini podá na Remišovú trestné oznámenie, vraj ohrozila kybernetickú bezpečnosť štátu

Kauza NASES nesmie zostať bez odozvy

Vicepremiérka absolútne nerozumie pozícii

Reakcia Veroniky Remišovej

16.6.2020 -Ak sa podozrenia v kauze Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) nepotvrdia, podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) musí položiť svoju funkciu.Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Priblížil, že spolu s podpredsedom strany Smer-SD a bývalým vicepremiérom Richardom Rašim podajú v najbližších dňoch na Remišovú trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.Jej činnosťou totiž bola podľa Pellegriniho slov ohrozená bezpečnosť štátu. Raši doplnil, že jediným zámerom Remišovej bolo vytvoriť škandál a ona samotná ohrozila kybernetickú bezpečnosť štátu.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR v pondelok 15. júna povedal, že osoby dosadzované do kľúčových inštitúcií za predchádzajúcej vládnej garnitúry často nedisponovali bezpečnostnou previerkou, keďže sa jej zo strachu odmietali podrobiť.„Neprešli by, lebo by sa ukázalo, že majú styky s mafiánmi,“ povedal premiér. Bezpečnostná situácia je však v súčasnosti podľa predsedu vlády pod kontrolou. „Nehrozia výkyvy z bežných štandardov bezpečnosti,“ zdôraznil.Pellegrini tieto Matovičove vyhlásenia odmietol a potvrdil, že ľudia, ktorí mali k dôležitým dátam prístup, disponovali previerkami. Zopakoval, že táto kauza nemôže ostať bez odozvy a vládni predstavitelia musia za svoje vyjadrenia niesť zodpovednosť.„V kauze NASES ide o politickú hru. V priamom prenose ste videli, čo spôsobí kombinácia nevedomosti, neodbornosti a absolútnej nekompetentnosti so snahou ‚odkrágľovať‘ svojho politického súpera, ktorého sa boja,“ uviedol podpredseda parlamentu.Ak sa tieto podozrenia nepotvrdia, tak príde podľa neho čas na to, aby „vicepremiérka pochopila, že bola ustanovená na pozíciu, ktorej absolútne nerozumie“. V tejto súvislosti bude podľa Pellegriniho jej povinnosťou, aby z tejto funkcie odstúpila.„Nemá totiž na ňu ani odborné, ani osobnostné predpoklady,“ dodal. Nevylúčil, že ak Remišová sama zo svojej funkcie neodstúpi, tak bude prvou členkou súčasnej vlády, ktorá bude v prípade získania dostatočného množstva podpisov poslancov čeliť odvolávaniu v parlamente.



Remišová v reakcii na to vo svojom profile na sociálnej sieti napísala, že Pellegrinimu a Rašimu „tečie do topánok“. „Na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý obaja riadili, zostali vo vládnej sieti Govnet po bývalej vláde nainštalované zariadenia, ktoré dnes skúma polícia a zisťuje, komu patria a čo tieto zariadenia robili. Rovnako ako celá verejnosť čakám na výsledky skúmania týchto zariadení,“ priblížila vicepremiérka.



Pellegrini sa dnes podľa nej tvári, akoby do politiky „prišiel včera“. „On ale posledných 20 rokov pôsobil ako pravá ruka alebo náhradník Roberta Fica, prípadne pána Vážneho, a teda nesie plnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré strana Smer na Slovensku napáchala. Nepomôže mu, že založí novú stranu Smer 2.0,“ myslí si Remišová.



Stav štátnej infraštruktúry a IT systémov považuje za veľmi zlý a napriek miliarde eur investovaných do informatizácie sú štátne systémy podľa nej zastarané, na hranici možností a užívateľsky extrémne komplikované.



„Stav štátnych IT systémov tak zodpovedá tomu, že za ich riadenie 12 rokov zodpovedal Peter Pellegrini spolu s pánom Rašim, ktorí tak dnes v podstate sami seba kritizujú na tlačových konferenciách. Chápem, že moja snaha očistiť úrad, ktorý je v katastrofálnom stave, niekoho veľmi znervózňuje a je na mieste otázka, koho záujmy páni Pellegrini a Raši kryjú,“ pýta sa Remišová.



Policajti Národnej kriminálnej agentúry zadržali minulý týždeň pri akcii v NASES štyri osoby. Podľa medializovaných informácií mala polícia podozrenie, že štátna počítačová sieť Govnet bola celá odpočúvaná prostredníctvom zariadení, ktoré pri akcii skonfiškovali.



Štvoricu zadržaných však policajti následne prepustili bez obvinenia. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zároveň potvrdil, že Vojenské spravodajstvo bolo v minulosti požiadané o audit vnútornej bezpečnosti štátnych inštitúcií.







Zdroj: Webnoviny.sk - Pellegrini podá na Remišovú trestné oznámenie, vraj ohrozila kybernetickú bezpečnosť štátu © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.