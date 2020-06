Nároky na vojakov musia byť vysoké, povedala Čaputová pri vymenovaní troch nových generálov

Pripravenosť plniť náročné úlohy

Prínos armády počas pandémie Covid-19

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva od novovymenovaných generálov, že budú príkladom a inšpiráciou pre ostatných. Povedala to hlava štátu vo svojom príhovore k novým generálom.Čaputová tiež zdôraznila, že im dôveruje a verí v to, že budú platnými členmi strategického velenia ozbrojených síl, či už pri príprave návrhov a plánov, ale aj v tom ako ďalej ozbrojené sily rozvíjať a zvyšovať ich pripravenosť.Prezidentka tiež dodala, že bude od nich očakávať to, aby vedeli ako sa postarať o vojakov, ako ich motivovať, a to aj v čase obmedzených finančných, vecných a personálnych zdrojov.„Očakávam od vás, že budete príkladom a inšpiráciou. Vaše vymenovanie do generálskej hodnosti chápem ako uznanie a vyjadrenie Vašej celkovej pripravenosti plniť náročné úlohy. Vy veľmi dobre viete, čo naše ozbrojené sily potrebujú, kde sú ich silné aj slabé stránky,“ povedala prezidentka.Zdôraznila, že bude od nových generálov očakávať, že sa stanú platným členmi strategického velenia ozbrojených síl pri príprave návrhov a plánov, ale aj v tom, ako ďalej ozbrojené sily rozvíjať a zvyšovať ich pripravenosť. „Ako sa postarať o vojakov, ako ich motivovať, aj v čase obmedzených finančných, vecných a personálnych zdrojov,“ dodala.Hlava štátu tiež dôveruje tomu, že generáli budú aj naďalej zodpovedne pristupovať k plneniu svojich povinností a obhajovať záujmy ozbrojených síl a zaželala im v tom veľa úspechov. Ocenila prínos armády pri pandémii koronavírusu a poďakovala sa jej.„Tieto slová dnes môžem hovoriť aj preto, lebo nároky, ktoré sú na profesionálnych vojakov kladené, sú a musia byť vysoké. Tie odborné, aj tie ľudské. A to osobitne platí pre vás, ktorí sa dostávate na najvyššie pozície vo vojenskej štruktúre,“ dodala.Novými generálmi sú Štefan Kovács, Tibor Králik a Ferdinand Muríň.