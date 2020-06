Opitý vodič spôsobil na ceste do práce dopravnú nehodu, nafúkal takmer tri promile (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - S takmer tromi promile si sadol za volant 53-ročný vodič auta značky Opel Corsa a v Trenčíne spôsobil nehodu. Alkoholom výdatne posilnený šofér sa chystal do práce.Ako informovala trenčianska krajská polícia, vodič Opla na Soblahovskej ulici prešiel do protismeru a čelne sa zranil s protiidúcim Suzuki.Vodič Opla sa nezranil, vodiča Suzuki a jeho spolujazdkyňu jednorazovo ošetrili. Predbežné škody na vozidlách vyčíslili na 6000 eur.Zarážajúce je, že po dychovej skúške policajtom uviedol, že išiel do práce a nečakal, že by mohol toľko nafúkať. Vodič už čelí obvineniam z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.