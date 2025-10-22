Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zaujímavosti

22. októbra 2025

NASA ako snímku dňa zverejnila fotografiu kométy Lemmon nad Vysokými Tatrami



Kométa Lemmon sa tento týždeň dostane najbližšie k Zemi a aktuálne je možné pozorovať jej dva odlišné chvosty - modrý iónový a biely prachový.



NASA ako snímku dňa zverejnila fotografiu kométy Lemmon nad Vysokými Tatrami

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) publikoval v stredu ako prestížnu astronomickú snímku dňa fotografiu, ktorá vznikla na Slovensku a ktorá zachytáva kométu Lemmon nad Vysokými Tatrami. 24hod.sk o tom informoval Tomáš Slovinský, autor fotografie a riaditeľ občianskeho združenia Astronómia pre všetkých. Pre fotografa je to v poradí desiate ocenenie snímky dňa NASA.


Na miesto som prišiel o deň skôr, aby som vytvoril testovacie zábery, preskúmal kompozíciu a pripravil sa na finálne fotenie. Bola to posledná jasná noc, počas ktorej bolo možné zachytiť zapadajúcu kométu nad rovnakými štítmi v tomto uhle,“ priblížil Slovinský s tým, že snímku zachytil z obce Mlynica.

Ako opisuje NASA, kométa Lemmon sa tento týždeň dostane najbližšie k Zemi a aktuálne je možné pozorovať jej dva odlišné chvosty - modrý iónový a biely prachový. „Iónový chvost je od Slnka odtláčaný všadeprítomným, neustále sa meniacim slnečným vetrom a odhaľuje štruktúru vytvorenú množstvom plynu, ktorý kométa v danom okamihu vyvrhuje. Žiari, pretože je ionizovaný vysokoenergetickým slnečným svetlom. Prachový chvost je od kométy nasvietený slnečným žiarením a svieti jeho odrazom,“ uvádza NASA.

Samotná obloha však nie je jediným zaujímavým objektom na snímke. Zľava možno vidieť Slavkovský štít, v strede Prostredný hrot a napravo Lomnický štít, domov observatória, z ktorého boli v minulosti objavené viaceré kométy.

Astronomická snímka dňa NASA je prestížne ocenenie udeľované najzaujímavejšej astronomickej fotografii dňa. Mottom je Objavujte vesmír a od roku 1995, keď projekt spustili, sa stal jedným z najuznávanejších svojho druhu na svete.

Foto: Tomáš Slovinský


