|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. októbra 2025
NASA ako snímku dňa zverejnila fotografiu kométy Lemmon nad Vysokými Tatrami
Kométa Lemmon sa tento týždeň dostane najbližšie k Zemi a aktuálne je možné pozorovať jej dva odlišné chvosty - modrý iónový a biely prachový.
Zdieľať
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) publikoval v stredu ako prestížnu astronomickú snímku dňa fotografiu, ktorá vznikla na Slovensku a ktorá zachytáva kométu Lemmon nad Vysokými Tatrami. 24hod.sk o tom informoval Tomáš Slovinský, autor fotografie a riaditeľ občianskeho združenia Astronómia pre všetkých. Pre fotografa je to v poradí desiate ocenenie snímky dňa NASA.
„Na miesto som prišiel o deň skôr, aby som vytvoril testovacie zábery, preskúmal kompozíciu a pripravil sa na finálne fotenie. Bola to posledná jasná noc, počas ktorej bolo možné zachytiť zapadajúcu kométu nad rovnakými štítmi v tomto uhle,“ priblížil Slovinský s tým, že snímku zachytil z obce Mlynica.
Ako opisuje NASA, kométa Lemmon sa tento týždeň dostane najbližšie k Zemi a aktuálne je možné pozorovať jej dva odlišné chvosty - modrý iónový a biely prachový. „Iónový chvost je od Slnka odtláčaný všadeprítomným, neustále sa meniacim slnečným vetrom a odhaľuje štruktúru vytvorenú množstvom plynu, ktorý kométa v danom okamihu vyvrhuje. Žiari, pretože je ionizovaný vysokoenergetickým slnečným svetlom. Prachový chvost je od kométy nasvietený slnečným žiarením a svieti jeho odrazom,“ uvádza NASA.
Samotná obloha však nie je jediným zaujímavým objektom na snímke. Zľava možno vidieť Slavkovský štít, v strede Prostredný hrot a napravo Lomnický štít, domov observatória, z ktorého boli v minulosti objavené viaceré kométy.
Astronomická snímka dňa NASA je prestížne ocenenie udeľované najzaujímavejšej astronomickej fotografii dňa. Mottom je Objavujte vesmír a od roku 1995, keď projekt spustili, sa stal jedným z najuznávanejších svojho druhu na svete.
Foto: Tomáš Slovinský
<< predchádzajúci článok
Video: Nela Pocisková predstavuje najosobnejšiu skladbu svojej kariéry – venovanú svojim deťom
Video: Nela Pocisková predstavuje najosobnejšiu skladbu svojej kariéry – venovanú svojim deťom