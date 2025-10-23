Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.10.2025
 Kultúra    Knižné novinky

23. októbra 2025

Keď sa zločin skrýva v tieni medzi Škótskom a Francúzskom. Krimi Dokonalá tma



Pre niekoho je človek iba kus mäsa...



Zdieľať
Keď sa zločin skrýva v tieni medzi Škótskom a Francúzskom. Krimi Dokonalá tma

6. diel série Callanach a Turnerová Dokonalá tma ponúka prepletené vyšetrovania v Edinburgu aj v Paríži, temné podsvetie obchodovania s ľuďmi a orgánmi. No aj citový a profesionálny súboj medzi dvomi hlavnými vyšetrovateľmi. Kniha, ktorá sa číta jedným dychom.

Bart Campbell je uväznený v tme a bez možnosti úniku. Omámený si uvedomí, že ho zavreli do lodného kontajnera. Nevie, že smeruje do Francúzska, no tuší, že jeho šanca na záchranu je mizivá.

Keď sa v Paríži nájde telo škótskeho občana, ktorému odobrali všetky orgány, Callanacha pošlú do Francúzska, aby odhalil sieť obchodníkov s bielym mäsom. Ave Turnerovej zatiaľ pribúdajú v márnici telá.

Postupne sa odhaľuje, že prípady, ktoré sa na prvý pohľad javia ako oddelené, majú jeden spoločný menovateľ: medzinárodná sieť, kde život má cenu len ako bežný tovar. A každá chyba vyšetrovateľa môže znamenať ďalších mŕtvych. Luc a Ava musia spojiť sily, i keď sú od seba geograficky vzdialení. Čas ich tlačí, temnota ich obklopuje.

Napriek tomu, že ide o šiestu časť série, môžete ju čítať ako samostatnú knihu. Predchádzajúce udalosti sú dostatočne vysvetlené, takže ani nováčik sa nestratí.

Autorka Helen Fields pôsobila kedysi ako právnička a spolu s manželom vedie filmovú produkciu. Tieto skúsenosti sa prejavujú v jej realistickom štýle a precíznej práci s detailom. A je pravdou, že témy, ktoré v príbehu otvára - obchod s ľuďmi, odbery orgánov, sexuálne otroctvo – sú extrémne náročné na čítanie. No zároveň tak pútavo napísané, že ich neviete odložiť.

Tempo detektívky Dokonalá tma je stále pomerne vysoké, zvraty prichádzajú viac-menej pravidelne, nechýba tam akcia a ako čitateľ musíte byť stále v strehu.


