NASA ako snímku dňa zverejnila fotografiu kométy zhotovenú v Tatrách

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok zverejnil ako svoju astronomickú snímku dňa fotografiu Kométa a dva vozy, ktorá vznikla v januári vo Vysokých Tatrách na území Slovenska. Informoval o tom autor snímky Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.





Snímku s názvom Kométa a dva vozy (A Comet and Two Dippers) zhotovil Horálek 26. januára tohto roka vo Vysokých Tatrách, kam išiel s cieľom pozorovať kométu C/2022 E3 ZTF. Kométa sa v tom období nachádzala medzi súhvezdiami Malý voz a Veľký voz."Snímka vznikla na odbočke k Popradskému plesu na cestnej magistrále Vysokých Tatier ráno okolo 02.00 h," napísal autor v tlačovej správe. Ide už v poradí o 16. snímku publikovanú americkou vesmírnou agentúrou NASA, ktorá vznikla na slovenskom území, pripomenul Horálek.Kométa C/2022 E3 ZTF sa k Zemi najviac priblížila 1. februára 2023, keď sa dostala do vzdialenosti približne 42 miliónov kilometrov. V súčasnosti sa už od Zeme vzďaľuje.NASA ako astronomickú snímku dňa každý deň zverejňuje fotografiu vesmíru spolu s krátkym vysvetlením od profesionálneho astronóma, píše kozmická agentúra na svojej webovej stránke.