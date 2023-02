Pohoda 2023: Na Slovensko príde súčasná rapová hviezda Central Cee, slowthai aj legenda Suzanne Vega

Zahrá aj legendárna pesničkárka Suzanne Vega, mimoriadny Perfume Genius, výnimočná Arooj Aftab, drum and bassová DJka Mandidextrous, argentínska kapela Amor Elefante a objav nedávno skončeného Eurosonicu – kapela O..

Na Pohodu mieri Central Cee, súčasná rapová hviezda, ktorá si svojím drillom podmanila nielen domácu Britániu, ale postupne aj celý svet. Tento mladý talent z Londýna je aktuálne jeden z najstreamovanejších a najznámejších raperov. Je zároveň prvým britským raperom, ktorý na Spotify dosiahol miliardu prehratí a k najstreamovanejším umelcom patrí aj na Slovensku.

Svojím debutovým mixtape Wild West (2021) sa dostal rovno na 2. miesto UK album chart a vlaňajší druhý mixtape s názvom “23“ dobil rovno 1. miesto. Úspech jeho druhého albumu potvrdili aj nominácie na Brit Awards v kategóriách Artis of the Year a Best Hip Hop/Grime/Rap Act, ktoré sa budú odovzdávať už túto sobotu.

„Pre Pohodu je potvrdenie Central Cee-ho mimoriadna udalosť. Momentálne jeden z najvychytenejších raperov na svete odohrá svoj koncert na hlavnom pódiu v sobotu. Po parádnej skúsenosti so Skeptom, na ktorého koncert mnohí doteraz spomínajú, pôjde o ďalší fantastický zážitok s tým najaktuálnejším, čo sa dá na hip-hopovej scéne počuť. Očakávame ďalší zlomový moment pre náš festival,“ hovorí o bookingu tohto svetovo úspešného rapera riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.

Medzi ďalšími veľkými potvrdenými menami je aj svetová folková legenda Suzanne Vega (US). Jej hity “Luka“

a “Tom's Diner“ pozná každý, tú druhú aj z množstva remixov a coverov. Suzanne Vega dokonca tie najlepšie covery zozbierala a vydala na samostatnom albume Tom´s Album. Tom's Diner použila vo svojej piesni Summer In New York aj skupina SOFI TUKKER, ktorej účasť na Pohode 2023 organizátori festivalu potvrdili už v decembri.

Na začiatku osemdesiatych rokov sa Suzanne ukázala ako vedúca osobnosť pri oživení folkovej scény. Už od vydania svojho debutového a kritikou oceňovaného albumu v roku 1985 pravidelne vypredáva koncerty po celom svete. Jej piesne sú vďaka výnimočnému hlasu nezameniteľné a nesú pečať majstrovskej rozprávačky, ktorá pozoruje svet svojím “poetickým okom“.

Organizátori Pohody zverejnili aj ďalšieho pesničkára, ktorý v júli vystúpi na trenčianskom letisku. Je ním Perfume Genius (US), jeden z najnadanejších pesničkárov ostatných desaťročí s nezameniteľným hlasom a textami so silným poslaním. Ako queer osoba si prešiel počas života nejedným peklom, pričom toto všetko sa podpísalo na jeho hudobnom smerovaní a posolstve v textoch.

V Trenčíne sa po roku opäť predstaví aj raper slowthai. Málokedy sa stane, že organizátori Pohody zavolajú dvakrát po sebe toho istého umelca. Opätovné booknutie vysvetľuje Michal Kaščák: „Koncert slowthaia patril jednoznačne k vrcholom minulého ročníka Pohody. Keď sme sa dopočuli, že plánuje hrať s kapelou, neváhali sme ani chvíľu a snažili sme sa o jeho potvrdenie aj na tento rok. slowthai sa tak dostane na hlavné pódium a to už vo štvrtok večer. Už sa tešíme na jeho parádny divoký koncert.“ V marci mu vyjde v poradí tretí album, ktorý dostal názov UGLY (skratka pre “U Gotta Love Yourself“). Zo slowthaiových slov vyzerá, že sa fanúšikovia majú na čo tešiť a že pôjde o jeho najosobnejší album, na ktorom sa podľa nových singlov bude uberať viac ku gitarovému zvuku.

Na Pohode 2023 bude mať ženský rap ďalšie zastúpenie v podobe 30-ročnej Britky Shygirl. Jej meno zarezonovalo na hudobnej scéne už v roku 2018, keď vydala svoje debutové EP. Následne vlani vydala svoj debutový album Nymph, ktorý zožal výborné ohlasy kritiky aj fanúšikov. Magazín Pitchfork jej debut zaradil do rebríčka Best Progressive Pop roku 2022.

Návštevníkom festivalu sa predstaví aj ďalšia držiteľka Grammy Awards Arooj Aftab. Ide o prvú pakistanskú víťazku tohto ocenenia, ktoré získala minulý rok v kategórii Best Global Music Performance. Na túto cenu bola nominovaná aj tento rok za spoluprácu a dokonca vystupovala aj na samotnom udeľovaní Grammy Awards. Arooj Aftab kombinuje vo svojej tvorbe jazz, minimalizmus a neo-Sufi.

Nadšenci elektronickej hudby sa môžu tešiť z ďalšieho prírastku umelcov Pohody 2023. Roztancuje ich Mandidextrous, pionierka a kráľovná štýlu jungletek (mix drum & bassu, jungle a techna). Táto Britka neprekračuje len hranice v hudbe, ale aj vo svojom osobnom živote - otvorene hovorí a vzdeláva o svojej tranzícii. Svoj DJ set odohrá spolu s Matiou Lenickou (B-Complex).

Na Pohode 2023 bude mať z nových mien zastúpenie aj indie-pop. Z Argentíny príde skupina Amor Elefante, ktorá popové melódie mieša s chytľavými gitarovými linkami. Vplyv brazílskej hudby dodáva tomuto mixu svoje osobité čaro.

Posledným z nových mien, ktoré prezradili organizátori Pohody, je londýnske duo O. Tvoria ho barytón-saxofonista Joseph Henwood a bubeníčka Tash Keary. Duo začalo tvoriť počas pandemického lockdownu a stačilo im mať za sebou iba jedno živé vystúpenie, aby ich ako predskokanov na svoje turné zavolali black midi. Zároveň ide o prvú kapelu, ktorú organizátori Pohody dohodli priamo na showcaseovom festivale Eurosonic v holandskom Groningene začiatkom tohto roka.

Týchto deväť zahraničných interpretov tak na Pohode, ktorá sa uskutoční 6.-8. júla 2023, doplní už skôr zverejnených umelcov ako Jamie xx, aktuálnych dvojnásobných víťazov Grammy Wet Leg, SOFI TUKKER, Viagra Boys, AMELIE LENS, Sampa the Great, Genesis Owusu, Dry Cleaning, shame, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Liniker, Yard Act, Alina Pash, PVA a ďalších. Organizátori festivalu Pohoda zároveň dodali, že ďalšie svetové aj domáce mená pribudnú už v najbližších dňoch.