NASA: Blízko okolo Zeme preletí asteroid, bude veľký ako dodávka

Okolo Zeme preletí v najbližších hodinách asteroid veľkosti dodávkového automobilu. Podľa americkej Agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) pôjde o najbližší zaznamenaný prelet asteroidu okolo planéty Zem vôbec. Vo štvrtok to uviedla agentúra DPA.





Vesmírne teleso s označením 2023 BU sa najbližšie k Zemi dostane o 01.27 SEČ, keď preletí nad najjužnejšou časťou Južnej Ameriky vo výške 3600 kilometrov. Odborníci z NASA však verejnosť ubezpečili, že neexistuje žiadne riziko zrážky asteroidu so Zemou.Pre porovnanie, geostacionárne satelity sa nachádzajú vo výške približne 35.000 kilometrov nad zemským povrchom a Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) je od Zeme vzdialená 400 kilometrov.Ak by však asteroid 2023 BU predsa mieril priamo na Zem, zhorel by v atmosfére, keďže má priemer len 3,5 a najviac 8,5 metra, uvádza NASA.O existencii asteroidu ako prvý informoval amatérsky astronóm Gennadij Borisov z observatória Margo na Kryme. Borisov sa stal známym už v roku 2019, keď pomocou podomácky vyrobeného teleskopu objavil kométu, ktorá prelietala cez slnečnú sústavu. Táto kométa sa v súčasnosti nazýva 2I/Borisov.Agentúra DPA pripomína, že vedcom sa podarilo v blízkosti Zeme identifikovať 27.000 asteroidov, pričom približne 10.000 z nich má priemer väčší ako 140 metrov. Žiaden z nich by však v dohľadnej budúcnosti nemal smerovať priamo k Zemi.Vlani v októbri sa bádateľom z NASA podarilo umelo zmeniť dráhu letu asteroidu. Bol to prvý krok ľudstva v posilnení planetárnej obrany.