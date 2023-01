Maskovaný strelec v súdnej sieni odštartoval vražednú pomstu!

Sandra Brown tento žáner – romantický triler – ovláda majstrovsky. Má to spád, akciu, dve skvele vykreslené hlavné postavy, ktoré to k sebe priťahuje, - ale ako to už býva – nesmie sa to stať. Nemalo by. No chémia medzi Holly a Crawfordom proste funguje a ťažko sa jej ubrániť. Takže dôjde aj na erotiku a dojímavé scény.

Ale pekne po poriadku.

Po smrti manželky stratil texaský ranger Crawford Hunt pevnú pôdu pod nohami. V práci ho preradili do kancelárie, a keďže nebol schopný postarať sa o dcérku, získali ju do opatery bývalí svokrovci. Medzičasom si však usporiadal život, splnil všetky súdom nariadené podmienky a teraz leží osud jeho rodiny v rukách sudkyne Holly Spencerovej.

Mladá ambiciózna Holly zastáva miesto sudkyne iba dočasne. V blížiacich sa voľbách musí dokázať, že si toto miesto zaslúži, a tak záleží na každom jej rozhodnutí. Hoci sú Crawfordova láska k dcére a jeho odhodlanie stať sa dobrým rodičom zjavné, Holly má pochybnosti kvôli jeho minulosti. Jej názor naňho sa radikálne zmení, keď počas pojednávania vtrhne do súdnej siene maskovaný strelec. Crawford zareaguje inštinktívne a ochráni Holly pred guľkou.

Jeho hrdinský čin však čoskoro začne vyznievať ľahkomyseľne. Mračná nad ním ešte väčšmi potemnejú, keď odhalí desivú pravdu o strelcovi a uvedomí si, že človek, ktorý má streľbu na svedomí, je naďalej neznámy a predstavuje vážnu hrozbu...

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Sandra Brown rozohrala príbeh naplno hneď od začiatku a viac-menej je to napínavé, akčné, dobrodružné a občas aj romantické až do úplného konca. Vražedná pomsta je príbeh o maskovanom strelcovi, ktorý spustí paľbu...a tým odštartuje dramatický sled udalostí, v ktorých nechýbajú nenávisť, falošné stopy, dômyselné intrigy, vydieranie, ale aj strhujúce dobrodružstvo, zakázaná romantika a napokon vražedná pomsta!

„Čiapka mu zakrývala takmer všetky vlasy. Na rukách mal rukavice a tie mu siahali až pod rukávy. Tá maska bola strašidelná ako hovädo. Mala len tenké štrbiny na oči. Dva malé otvory na nosné dierky. Deformovala mu črty tváre. Totálne.“

Je to akčný triler správne okorenený romantikou, ktorá sa čitateľkám bude páčiť, a mužom-čitateľom rozhodne nebude prekážať. Miestami máte nervy napnuté na prasknutie a vtedy by ste knihu nedokázali odložiť. Inokedy Sandra spomalí, zvoľní, učičíka vás...aby potom opäť vyrazila vpred.

Milan Buno, knižný publicista