NASA dnes vybrala ako prestížnu astronomickú snímku dňa fotografiu, ktorá vznikla v sobotu 9. septembra neďaleko Záhradného (pri Prešove) na východnom Slovensku.

Táto scéna by bola krásna aj bez kométy. Obloha samotná je pred východom Slnka elegantne tmavo modrá, so svietiacimi slabými bielymi hviezdami, zatiaľ čo pri obzore je pekne bronzová. Kopce v popredí východného Slovenska sú samy o sebe krásne zelené, v diaľke sa dvíhajú Zadňa hura a Veľká hora a svetla mestečiek. Venuša vpravo s farebnou atmosférickou koronou okolo vyzerá neobvykle veľká. Oči však najviac upúta kométa. Na zloženom snímku zhotovenom včera ráno tesne pred svitaním je vľavo kométa Nishimura. Jej jasná kóma a dlhý iónový chvost veľmi ozdobili nejednu rannú panoramatickú fotografiu niekoľko posledných rán na celej zemeguli. Kométa C/2023 P1 (Nishimura) bude zajtra najbližšie k Zemi na ďalších 434 rokov.



Kométa Nishimura, na ktorú snímka NASA ukazuje, bola objavená japonským astronómom Hideo Nishimurou 12. augusta tohto roku. V tejto chvíli sa už veľmi približuje k Slnku a jej pozorovanie je veľmi ťažké: Dá sa zachytiť len fotograficky za svitania nad severovýchodným obzorom. Okolo 15. septembra bude možné ju fotograficky zachytiť aj na večernej oblohe, ale aj za súmraku, kedy obloha ešte bude dosť svetlá. V sobotu 9. septembra, kedy fotka vznikla, bola teda posledná možnosť ju zaznamenať aj fotografovať pomerne ľahko, čo mnohí fotografi (vrátane tých na Slovensku) využili.

Astronomická snímka dňa NASA (Astronomy Picture Of the Day, skrátene APOD) je prestížny výber najzaujímavejšej astronomickej fotografie dňa, ktorú pre každý deň starostlivo vyberajú a následne dopĺňajú osvetovým popisom editori prof. Jerry Bonnell (z Michiganskej technologickej univerzity) a prof. Robert Nemiroff (z Univerzity v Marylande), spolupracovníci NASA. Mottom APODu je „Objavujte vesmír“ a od roku 1995, kedy sa začal výber, sa stal jedným z najuznávanejších svojho typu po celom svete. Sprievodné texty sú prekladané do 23 svetových jazykov vrátane češtiny (o čo sa stará od roku 1999 Josef Chlachula) a na sociálnych sieťach je APOD sledovaný stámiliónmi návštevníkov denne.

Foto: Petr Horálek