Zomrel škótsky vedec Ian Wilmut, vytvoril prvého klonovaného cicavca – ovcu Dolly

11.9.2023 - Vo veku 79 rokov zomrel priekopník klonovania Ian Wilmut, ktorého práca bola rozhodujúca pri vytvorení ovce Dolly v roku 1996. V pondelok to oznámila Edinburská univerzita v Škótsku „Dnešnou smutnou správou o úmrtí Iana Wilmuta prišla veda o významné meno. Ian viedol výskumný tím, ktorý vytvoril prvého klonovaného cicavca Dolly. Toto zviera malo pozitívny vplyv na to, ako sa spoločnosť zaoberá vedou a ako sa vedci zaoberajú spoločnosťou,“ vyjadril sa riaditeľ Roslinského inštitútu Bruce Whitelaw.Wilmut spustil celosvetovú diskusiu o etike klonovania, keď oznámil, že jeho tím na univerzitnom Roslinskom inštitúte pre biologické vedy o zvieratách vyklonoval Dolly s pomocou jadra bunky z dospelej ovce. Prvý raz sa tak podarilo vytvoriť geneticky identického cicavca z bunky dospelého jedinca a podnietilo to otázky o možnom klonovaní ľudí.Wilmut sa neskôr zameral na využitie techník klonovania na tvorbu kmeňových buniek, ktoré by sa dali využiť v regeneratívnej medicíne.