Naša individuálna kvalita v ofenzíve je vyššia ako u súpera, tvrdí tréner Midtjyllandu Thomasberg

Deväť výhier a päť remíz

V postup veria

Simsir je pripravený čo najviac pomôcť tímu

21.8.2024 (SITA.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú pred sebou poslednú dvojzápasovú prekážku v boji o hlavnú fázu Ligy majstrov 2024/2025 . Dánsky tím FC Midtjylland má síce ťažko vysloviteľný názov (v preklade Stredné Jutsko), ale vo svojej krajine je spolu s FC Kodaň dlhodobo najúspešnejší.Svedčia o tom štyri majstrovské tituly a dva pohárové triumfy z posledných desiatich rokov. Momentálne je klub z mesta Herning na tretej priečke dánskej Superligaen, ale v piatich zápasoch stále bez prehry s bilanciou 3 víťazstvá - 2 remízy.Šnúra bez prehry v súťažných zápasoch je v skutočnosti oveľa natiahnutejšia. Klub s jednou z najstarších a najrešpektovanejších futbalových akadémií v Škandinávii zatiaľ naposledy prehral 29. apríla 2024 v Silkeborgu (0:3), čiže takmer pred štyrmi mesiacmi.Odvtedy mužstvo trénera Thomasa Thomasberga v kombinácii dánskej najvyššej súťaže a predkôl Ligy majstrov vyhralo deväťkrát a päťkrát remizovalo. Zmeniť to môže Slovan už v stredu večer, úvodný výkop prvého súboja play-off v MCH Arene v Herningu je naplánovaný na 21.00 h."Máme pred sebou dva zápasy, ktoré rozhodnú o tom, či si zahráme minimálne ďalších osem zápasov v hlavnej časti Ligy majstrov. Každý duel v tejto súťaži je dôležitý a platilo to aj o tých predtým. Snívame o postupe a veríme v neho," uviedol Thomas Thomasberg na predzápasovej tlačovej konferencii.K úvodnému duelu proti súperovi z Bratislavy ešte dodal: "Chceme hrať od začiatku náš ofenzívny systém tak ako naposledy doma proti Ferencvárosu. Chceme zvíťaziť a najlepšie o viac ako jeden gól. Budú bojovať a pôjdu do toho naplno rovnako ako my. Naša individuálna kvalita v útoku je vyššia ako u súpera, ale oni zasa môžu preukázať viac skúseností a šikovnosti. Verím však, že sa ukáže naša kvalita a spôsobíme im veľké problémy."Generálkou na Slovan bol pre Midtjylland piatkový superligový súboj na ihrisku Lyngby BK. Hostia zvíťazili 2:1 gólom mladého tureckého útočníka Arala Simsira v siedmej minúte nadstaveného času. Simsir si pamätá účasť Midtjyllandu v skupinovej fáze Ligy majstrov v sezóne 2020/2021, vtedy však pre zranenie nemohol zasiahnuť do zápasov. Produkt miestnej futbalovej akadémie je v Dánsku od svojich 14 rokov."Vtedy som sa zranil, ale aj tak rád spomínam na výnimočnosť Ligy majstrov. A to aj napriek tomu, že sa pre pandémiu koronavírusu hralo za zatvorenými dverami. Stretnutia proti Liverpoolu, Atalante a Ajaxu máme stále v pamäti. Nedá sa zabudnúť na to, keď máte proti sebe hráča, akým je Mohamed Salah a musíte proti nemu hrať," zaspomínal si 22-ročný Simsir na klubovom webe.Na margo črtajúcej sa veľkej šance zahrať si v zmenenej hlavnej fáze LM (po zmene formátu bude mať každý tím garantovaných 8 zápasov proti ôsmim súperom, 4 doma a 4 vonku) ešte dodal: "Hrať v drese FC Midtjylland Ligu majstrov by som prirovnal k účasti s tureckou reprezentáciou na majstrovstvách sveta. Verím, že sa mi podarí jedno i druhé. Som pripravený čo najviac pomôcť tímu, hoci zápasy v našej Superlige sú úplne niečo iné ako v Lige majstrov."